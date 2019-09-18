تعرف على أسعار الذهب في السوق المحلي خلال تعاملات اليوم

كتبت- شيرين صلاح:

استقرت أسعار الذهب في مصر خلال تعاملات اليوم الأربعاء، عند أسعار أمس.

وقال نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي، إن سعر جرام الذهب عيار 21 استقر خلال تعاملات اليوم عند 682 جنيها دون تغيير عن مستواه أمس.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم نحو 585 جنيها، وعيار 24 نحو 779 جنيها، ووصل سعر الجنيه الذهب 5456 جنيها.

وعالميا، استقرت أسعار الذهب دون تغير يذكر، اليوم الأربعاء، مع انتظار المستثمرين لدلائل بشأن موقف البنك المركزي الامريكي إزاء التيسير النقدي، بينما أدى انخفاض أسعار النفط الخام لتقليص الطلب على المعدن الأصفر الذي يُعتبر ملاذا آمنا، بحسب وكالة رويترز.

واستقر الذهب في التعاملات الفورية تقريبا عند 1502.62 دولار للأوقية بحلول الساعة 0529 بتوقيت جرينتش.