"العربية البرازيلية": 1.3 مليار دولار صادرات البرازيل لمصر في 8 أشهر

كتب- مصطفى عيد:

قالت الغرفة التجارية العربية البرازيلية، في بيان اليوم الأربعاء، إن قيمة الصادرات البرازيلية إلى مصر خلال أول 8 أشهر من العام الجاري وصل إلى مليار و313 مليون دولار عن حجم 4 ملايين و850 ألف طن من السلع.

وأضافت الغرفة أن قيمة واردات البرازيل من مصر خلال الفترة من أول يناير وحتى أغسطس من العام الجاري، بلغت 196.9 مليون دولار بواقع 835.3 ألف طن.

وخلال نفس الفترة، وصلت الصادرات البرازيلية من الدجاج إلى مصر لنحو 56.4 مليون دولار بواقع 42.6 ألف طن، ومن اللحوم لنحو 346.1 مليون دولار بواقع 119.34 ألف طن على التوالي.

وذكرت الغرفة أنها انضمت إلى الوفد البرازيلي برئاسة تيريزا كريستينا، وزيرة الزراعة والثروة الحيوانية والتموين البرازيلية، في زيارة تجارية خاصة إلى 4 دول عربية تشمل مصر، والسعودية، والكويت، والإمارات، لمناقشة فرص تنمية الأعمال الزراعية والأمن الغذائي مع مسؤولين رفيعي المستوى من هذه الدول.

وضمت البعثة مندوبين عن 30 شركة ومؤسسة برازيلية متخصصة بالأعمال الزراعية، بما في ذلك ممثلين عن الغرفة التجارية العربية البرازيلية، وجمعية البروتينات الحيوانية البرازيلية، والاتحاد البرازيلي للزراعة والثروة الحيوانية، واتحاد صناعة قصب السكر (يونيكا)، والوكالة البرازيلية لتشجيع الصادرات والاستثمار، كما انضم فنيو وأخصائيو الوزارة إلى الوفد الرسمي للبعثة، وفقا للبيان.

وقال روبينز حنون، رئيس الغرفة: "تهدف البعثة التجارية إلى فتح فرص جديدة أمام البضائع البرازيلية، بما في ذلك اللحوم البقرية، والدواجن، والسكر، والذرة، والقهوة لدخول الأسواق العربية المتنامية وخاصة مصر".

وأضاف: "تأتي هذه البعثة تماشياً مع أهداف الحكومة البرازيلية المتمثلة في تعزيز صادراتها إلى العالم العربي وتطوير علاقاتها الاستثمارية مع الشركات العربية. كما عكست الزيارة الأهمية التي توليها البرازيل لشركائها التجاريين الرئيسيين في الأسواق العربية".

وتابع حنون: "نحن على ثقة من أن الاجتماعات مع كبار المسؤولين ستحقق نتائج مثمرة، لا سيما في سياق تعزيز التعاون بين الأطراف المعنية وأصحاب المصلحة".