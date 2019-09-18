  • عاجل:الداخلية: مقتل 9 عناصر إرهابية بينهم المتورط باغتيال العميد عادل رجائي

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    هجوم أرامكو السعودية سد النهضة مؤتمر الشباب مؤمن زكريا انتخابات تونس أسعار الذهب الطقس العام الدراسي الجديد مهرجان الجونة السينمائي أسعار الفائدة قرعة الدوري

    وفد من 26 رجل أعمال يزورون الإمارات للتباحث حول العلاقات السياحية بين البلدين

    12:16 م الأربعاء 18 سبتمبر 2019
    وفد من 26 رجل أعمال يزورون الإمارات للتباحث حول العلاقات السياحية بين البلدين

    خلال اجتماع الوفد مع أحمد الوكيل

    كتبت- منار الرخ:

    عقد أحمد الوكيل، رئيس غرفة الإسكندرية التجارية، اجتماعا مع شعبة السياحة والطيران بالغرفة برئاسة حسام الحلو لتحديد التكليفات والمقترحات التي سيتم بحثها خلال زيارتهم لدولة الإمارات.

    وتعقد دائرة السياحة والتسوق بدبى، زيارة تضم 26 رجل أعمال من المهتمين بالنشاط السياحي، في الفترة من 21 إلى 25 سبتمبر الجاري، بحسب بيان من الغرفة اليوم.

    واتفق الوكيل مع الوفد الذي سيزور دبي برئاسة حسام الحلو، رئيس شعبة السياحة، على ضرورة التمثيل المشرف لمصر.

    وقال عادل شعلان، عضو شعبة السياحة والطيران بالإسكندرية، إن الوفد الذي سيزور دبي هو الأول من نوعه في تاريخ العلاقات السياحية بين مصر والإمارات ولابد من استثماره الاستثمار الأمثل لخدمة البلدين.

    الجدير بالذكر أن دائرة السياحة والتسوق بدبي، برئاسة سعيد هلال المري، تنظم رحلة في الفترة من 21 إلى 25 سبتمبر الجارى، لوفد من شعبة السياحة والطيران بغرفة الإسكندرية التجارية برئاسة حسام الحلو رئيس الشعبة، يضم 26 شركة سياحة مصرية وممثلون عن اتحاد الغرف السياحية.

    الإمارات غرفة الإسكندرية التجارية رجال اعمال

    الخبر التالى:

    "العربية البرازيلية": 1.3 مليار دولار صادرات البرازيل لمصر في 8 أشهر
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    إعلان