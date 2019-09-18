الضرائب تشارك في لقاءات وندوات مع مستثمرين سعوديين ضمن وفد حكومي مصري

كتب- مصطفى عيد:

يشارك عبد العظيم حسين رئيس مصلحة الضرائب، في وفد حكومي رفيع المستوى في عدة لقاءات وندوات بالسعودية، مع المستثمرين السعوديين، حول النظام الجمركي والضريبي المصري كأحد أعمدة جذب الاستثمار في منظومة المؤسسات الوطنية، والرد على استفسارات المستثمرين السعوديين، بحسب بيان من المصلحة اليوم الأربعاء.

وقالت المصلحة إن هذه الزيارة تأتي في إطار توجيهات وزارة المالية لدعم وتحفيز وجذب المستثمرين للاستثمار في مصر، مضيفا أن الزيارة تتم بالتنسيق مع وفد اتحاد الصناعات المصرية خلال الفترة من 17 إلى 19 سبتمبر 2019.

وأضافت المصلحة أنها تشهد طفرة نحو التطور من خلال التحول من النظام الورقي إلى النظام الإلكتروني، وأن هناك خطة للتطوير تم وضعها ويتم تنفيذها برعاية وزارة المالية ستؤدي إلى حدوث ثورة حقيقية وتغيير تشريعي وإداري هائل سيقفز بالمنظومة الضريبية في مصر قفزة هائلة، وينتقل بها إلى مكانة متقدمة ضمن الدول الاقتصادية المتقدمة.

وذكرت المصلحة أن كل ما تنفذه من تطوير ليس فقط من أجل تحسين السياسات الضريبية بمصر، ولكن أيضا من أجل تحسين بيئة ومناخ الاستثمار في مصر، وتحفيز وتشجيع الاستثمار والمستثمرين، وإرسال رسالة طمأنة لجميع المستثمرين بكل دول العالم، "أننا قادرون على التطوير وحريصون على تحفيز الاستثمار في مصر وزيادة فرص النمو".