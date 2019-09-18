البترول: مشروعات بتروكيماوية باستثمارات 2 مليار دولار دخلت حيز التنفيذ

كتب- مصطفى عيد:

قال سعد هلال رئيس الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات "إيكم"، إن عددا من مشروعات البتروكيماويات دخل حيز التنفيذ باستثمارات تقدر بأكثر من 2 مليار دولار خلال العام المالي السابق، بحسب بيان من وزارة البترول اليوم الأربعاء.

وأضاف هلال خلال الجمعية العامة للشركة لاعتماد نتائج أعمال عام 2018-2019، أن من أهم هذه المشروعات مشروع شركة السويس لإنتاج مشتقات الميثانول، ومشروع شركة سيدبك لإنتاج البروبيلين والبولي بروبيلين، بالإضافة إلى مشروع شركة إيثيدكو لإنتاج البيوتادايين، ومشروع تداول وتخزين غاز الإيثان.

وأشار إلى تأسيس شركة تكنولوجيا الأخشاب لإنتاج الألواح الخشبية متوسطة الكثافة (MDF) لأول مرة بمصر باستثمارات 210 مليون يورو، وهي استثمارات مصرية خالصة، وتبلغ طاقته الإنتاجية 205 آلاف متر مكعب سنوياً اعتماداً على كمية 245 ألف طن سنوياً من قش الأرز كمادة خام.

وذكر هلال أنه يجري استكمال أعمال الترويج لمشروع مجمع العلمين للتكرير والبتروكيماويات بطاقة تصميمية 2.5 مليون طن سنوياً (1.5 مليون طن منتجات بتروكيماوية متخصصة، وحوالي 850 ألف طن من المنتجات البترولية) باستثمارات 8.5 مليار دولار.

وأوضح أن يجري أيضا الترويج لمشروع إنتاج البولي أسيتال بميناء دمياط باستثمارات حوالي 400 مليون دولار لإنتاج 50 ألف طن سنوياً من مادة البولي أسيتال التي تحل محل المعادن في العديد من الصناعات.

وأكد أن هذه المادة تستخدم بصفة رئيسة فى صناعة السيارات والإلكترونيات، إلى جانب الصناعات الميكانيكية والإنشائية ويمثل ذلك إضافة لحلقة جديدة فى صناعة البتروكيماويات.

وقال هلال إن الشركة القابضة منذ إنشائها عام 2002 وحتى العام المالي المنتهي ساهمت في النهوض بصناعة البتروكيماويات، وزيادة إنتاج المواد البتروكيماوية من 600 طن سنوياً إلى أكثر من 4 ملايين طن سنوياً حالياً.

وأشار إلى حرص الشركة على دراسة احتياجات السوق الإقليمية والعالمية، ومتابعة كافة المتغيرات والتحديات، وتنفيذ توجه الدولة للاستغلال الأمثل للأصول المتاحة.

وأضاف هلال أن استحواذ الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات، وشركتي سيدبك وإيثيدكو على شركة سولفاي (سابقاً) لتكون شركة الخدمات اللوجيستية للبتروكيماويات (حالياً)، كان أحد القرارات الجريئة التي أحدثت دعماً متميزاً لصناعة البتروكيماويات.

وأعرب عن الحرص الكامل على اتباع جميع الاشتراطات التي تضمن سلامة العمليات بوحدات الإنتاج بمشروعات البتروكيماويات، ورفع مستوى الأداء بها، بالإضافة إلى توحيد مفاهيم الجودة والسلامة والصحة المهنية وحماية البيئة، إلى جانب اضطلاعها بدورها في مجال المسئولية المجتمعية واستكمال ما بدأته من حملات للتوعية بترشيد استهلاك الطاقة والتواصل الفعال مع أهالي القرى المجاورة.