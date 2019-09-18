التجارة تجتمع باتحاد الغرف التجارية الألمانية لتعزيز التعاون بين البلدين

كتبت- دينا خالد:

ألتقى مسؤولون في وزارة التجارة والصناعة، مع إيريك شويتزر رئيس اتحاد الغرف التجارية الألمانية، من أجل تعزيز معدلات نمو الاقتصاديين المصري والألماني على حد سواء، بحسب بيان من الوزارة اليوم الأربعاء.

وقالت الوزارة في بيانها، إن المرحلة الحالية تشهد جهود مكثفة على المستويين الرسمي ومستوى رجال الأعمال للارتقاء بالعلاقات الثنائية بين البلدين لمستويات غير مسبوقة.

وأضافت الوزارة، أن الزيارات المكثفة للرئيس عبد الفتاح السيسي للعاصمة الألمانية برلين خلال المرحلة الماضية ساهمت في تعزيز العلاقات المصرية الألمانية لمستويات غير مسبوقة في مختلف المجالات وعلى كافة الأصعدة.

وأشارت الوزارة، إلى أن النجاح الكبير الذي حققته المشروعات الصناعية الألمانية بالسوق المصري يعكس مستوى التعاون الاقتصادي المتميز بين حكومات ودوائر الأعمال بالبلدين.

وأوضحت الوزارة، أن استضافة مصر لمعرض باك بروسيس للتعبئة والتغليف لمنطقة الشرق الأوسط وقارة إفريقيا والذي تنظمه هيئة معارض دوسلدروف الألمانية سنوياً في مصر بدءاً من شهر ديسمبر المقبل سيسهم في دعم توجه الوزارة الحالي لجعل مصر مركزاً إقليمياً وعالمياً للمعارض العالمية.

وأشارت الوزارة، إلى أنها بصدد تنظيم مؤتمر فني تحت عنوان "صنع في أفريقيا" وذلك بالتعاون والتنسيق مع وزارتي الخارجية والاستثمار خلال فعاليات انعقاد مؤتمر الاستثمار في أفريقيا والذي سيعقد خلال شهر نوفمبر المقبل حيث يستهدف المؤتمر الإعلان عن بدء خطة طموحة لتعزيز الصناعة الأفريقية.

وقال إيريك شويتزر، رئيس اتحاد الغرف التجارية الألمانية، إن الفترة الحالية تشهد تعاوناً غير مسبوق بين دوائر الأعمال بمصر وألمانيا في مختلف المجالات الاقتصادية.

وأشار شويتزر، إلى أهمية العمل خلال المرحلة الحالية على تنفيذ برامج تحفيزية لجذب الاستثمارات الألمانية للسوق المصري خاصة في مجالات صناعة السيارات ومشروعات الطاقة المتجددة.

وقال جان نويثر الرئيس التنفيذي للغرفة الألمانية العربية للصناعة والتجارة، إن الموقع الجغرافي المتميز لمصر يؤهلها لتكون محوراً صناعياً وتجارياً مهماً للأسواق دول القارة الإفريقية.