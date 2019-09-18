ارتفاع البلطي وتراجع البوري.. أسعار الأسماك في سوق العبور اليوم

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع سعر كيلو السمك البلطي جنيهين، خلال تعاملات اليوم الأربعاء في سوق الجملة بالعبور، ليتراوح بين 26 و30 جنيها، كما ارتفع سعر كيلو الجمبري 10 جنيهات، ليتراوح بين 300 جنيه و360 جنيها.

وتراجع سعر كيلو السمك البوري جنيهين، ليتراوح بين 40 و48 جنيها، كما تراجع سعر كيلو الكابوريا 10 جنيهات، ليتراوح بين 30 و140 جنيها.

وانخفض سعر كيلو السبيط والكاليماري 10 جنيهات، ليتراوح بين 90 جنيها و200 جنيه، وفقا لبيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

واستقر كيلو السمك المكرونة السويسي ليتراوح بين 50 و66 جنيها، كما استقر سعر كيلو السمك الفليه البلطي بين 30 و90 جنيها.