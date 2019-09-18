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    وزير المالية السعودي: ما زالنا ندرس طرح أرامكو في سوق ثانوية

    11:16 ص الأربعاء 18 سبتمبر 2019
    وزير المالية السعودي: ما زالنا ندرس طرح أرامكو في سوق ثانوية

    أرامكو

    القاهرة- وكالات:

    قال وزير المالية السعودي محمد الجدعان في مقابلة مع تلفزيون بلومبرج اليوم الأربعاء إن المملكة لا زالت تدرس مواقع ثانوية لطرح أسهم شركة أرامكو النفطية العملاقة بعد الموقع الأولي في الرياض.

    وقال الجدعان "لا نزال ندرس خيارات السوق الثانوية" للمرحلة العالمية من الطرح العام الأولي مضيفا أن الحكومة ملتزمة بالصفقة.

    وأضاف أن تأثير الهجوم على منشأتي أرامكو سيكون محدودا على اقتصاد السعودية.

    وتابع قائلا "السعودية تجاوزت مواقف أسوأ بكثير مما نراه حاليا، التوقف بالنسبة للاقتصاد والإيرادات يساوي صفرا".

    وتخطط أرامكو لطرح أسهم من الشركة في بورصات الرياض، فضلًا عن طرح أخر في إحدى البورصات العالمية.

    وتتوقع المملكة أن يكون طرح نسبة من أرامكو هو الأكبر في التاريخ.

    أرامكو وزير المالية السعودي طرح أرامكو

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