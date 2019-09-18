ارتفاع طفيف للبورصة مع بداية تعاملات الأربعاء

كتب- مصطفى عيد:

ارتفع مؤشر البورصة الرئيسي EGX30 بنسبة 0.07% مع بداية تعاملات اليوم الأربعاء إلى مستوى 14763 نقطة.

كما صعد المؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.05%، ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.19%.

كان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 انخفض بنسبة 1.45% بنهاية تعاملات أمس الثلاثاء، إلى مستوى 14750 نقطة.

وقال أحمد زكريا مدير حسابات العملاء بشركة عكاظ للسمسرة، لمصراوي، أمس، إن التراجع الكبير في المؤشر الرئيسي أمس، سببه التوترات الحالية في المنطقة، بعد استهداف منشأتي نفط تابعتين لشركة أرامكو السعودية.

وأضاف أن هناك تخوفات لدى المستثمرين بشأن مستقبل الأحداث في المنطقة، وردود الفعل المترتبة على الحادث، وهو ما يظهره المبيعات القوية من المستثمرين الأفراد المصريين.