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    أوبو تعين رئيسًا جديدًا لها في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا

    04:13 م الثلاثاء 17 سبتمبر 2019
    أوبو تعين رئيسًا جديدًا لها في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا

    إيثان تشيوي الرئيس الجديد لأوبو في منطقة الشرق الأ

    كتب- محمد علاء الدين:

    أعلنت شركة "أوبو" للهواتف المحمولة، تعيين إيثان تشيوي، رئيساً لها في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، خلفا لآندي شي، ليشغل منصب مدير أول لتسويق المنتجات العالمية في مقر"OPPO" الرئيسي.

    وقال آندي شي، رئيس OPPOالسابق في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إن إيثان تشيوي يتمتع بسجل حافل بالنجاحات وبخبرة قيادية متميزة تركز على العملاء، ليكون بذلك خياراً مثالياً لشغل هذا المنصب.

    وكان إيثان تشيوي، انضم لفريق عمل OPPO عام 2012، حيث تعاون مع فرق العمل للإشراف على السوق المحلي في الصين، وتمت بعد ذلك ترقيته ليشغل منصب رئيس قسم التدريب في OPPOمباشرة قبل أن يتولى مسؤولية تسويق كامل لمنتجات OPPO في الصين.

    وسيتولى تشيوي مسؤولية الإشراف على منتجات الشركة وعمليات التسويق والمبيعات في جميع أنحاء المنطقة، إضافة إلى توجيه الاستراتيجيات ودفع عجلة عمليات التطوير والنمو المتواصلة لأعمالOPPO في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

    إيثان تشيوي شركة أوبو

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