لينوفو: مصر من أهم الأسواق في مجال الألعاب الإلكترونية

كتب- محمد علاء الدين:

قال روني مزرعاني مدير شركة لينوفو في مصر والأردن ولبنان وشمال وغرب أفريقيا، إن منطقة الشرق الأوسط وأوروبا يمثلون نحو 25٪ من إيرادات لينوفو العالمية.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء لإطلاق أحدث جهاز لاب توب للشركة مخصص للألعاب الإلكترونية، أن الشركة حققت نحو 51 مليار دولار إيرادات في العام الماضي.

وأضاف أن الشركة تعتبر السوق المصري من أهم الأسواق الموجودة بمنطقة الشرق الأوسط وتسيطر الشركة على 38٪ من مبيعات التابلت في مصر.

وبحسب مزرعاني فإن سوق الألعاب الإلكترونية في مصر ينمو ما جعل الشركة تطرح لاب توب مخصص للألعاب الإلكترونية، وبحسب الإحصاءات فإن 65٪ من ممارسي الألعاب الإلكترونيه في مصر من الرجال ومن 35٪ النساء.

وأضاف أنه من ناحية الفئة العمرية فإن 54٪ من ممارسي الألعاب الإلكترونية في الشريحة العمرية بين 26 و35 سنة بينما تمثل الشريحة العمرية بين 36 و 45 سنة نحو 24٪ من عدد ممارسي الألعاب الإ لكترونيه.