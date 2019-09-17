العضو المنتدب: 85% حصة فارم فريتس في السوق المصري ونسعى لزيادة الصادرات

كتب- عبدالقادر رمضان:

قال أحمد صديق، العضو المنتدب لشركة فارم فريتس مصر، إن حصة الشركة في السوق المصري بقطاع البطاطس المجمدة تصل إلى 85%، متوقعا زيادة المبيعات في العام الجاري إلى نحو 130 مليون دولار مقابل 90 مليون دولار العام الماضي.

وأضاف صديق في تصريحات على هامش افتتاح مصنع جديد للشركة بالعاشر من رمضان اليوم الثلاثاء، أن المصنع الجديد يضيف 50% للقدرات الإنتاجية في الشركة.

وتبلغ استثمارات الشركة التي تعمل في مصر منذ 30 سنة حوالي 140 مليون دولار بعد إضافة المصنع الجديد، بحسب ما قاله صديق.

وتبلغ استثمارات المصنع الجديد، الذي تم افتتاحه اليوم بمدينة العاشر من رمضان بحضور وزيري التجارة والصناعة، والاستثمار والتعاون الدولي، أكثر من 40 مليون دولار.

وقال صديق إن الشركة تستهدف زيادة الصادرات لتصل إلى 60% من إجمالي المبيعات، لأسواق أفريقيا وشرق آسيا وأوروبا.

وتصدر الشركة إنتاجها حاليا لأكثر من 22 دولة.

وقال إن الشركة تستهدف زيادة مساحات الأراضي التي تزرعها بالبطاطس إلى 20 ألف فدان بدلا من 17 ألف فدان حاليا من أجل تلبية احتياجات المصنع الجديد.

واستطاعت الشركة رفع المساحة التي تزرعها من 700 فدان في بداية عملها بمصر إلى أكثر من 17 ألف فدان حاليًا.

ومن المتوقع أن يرفع المصنع الجديد الطاقة الإنتاجية للشركة في مصر إلى 150 ألف طن سنويا، عبر إضافة طاقة جديدة تصل إلى50 ألف طن.