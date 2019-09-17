"المعمورة" تتعاقد مع مطور عقاري لاستكمال مشروع معمورة بيرل في 6 أكتوبر

كتبت – شيماء حفظي:

وقعت شركة المعمورة للتعمير والتنمية السياحية، التابعة للشركة القابضة للسياحة والفنادق، اتفاقا مع شركة اس دي أر للتطوير العقاري، لاستكمال مشروع معمورة بيرل، بمدينة السادس من أكتوبر.

وقالت ميرفت حطبة، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للسياحة، لمصراوي، إن التعاقد سيكون له أثرا إيجابيا على شركة المعمورة فيما يتعلق بزيادة الإيرادات وكذلك الربحية.

ومشروع معمورة بيرل، هو مشروع عقاري، بدأته الشركة قبل 4 سنوات، لكن توقفت أعماله نتيجة عدم توافر السيولة الكافية لاستكماله، ما دعا الشركة للدخول في شراكة مع القطاع الخاص.

وقال المحاسب حسن عبده، العضو المنتدب للشؤون المالية، لشركة المعمورة، لمصراوي، إن الاتفاق يأتي لتنفيذ 147 فيلا بمساحات إجمالية أكثر من 38 ألف متر مربع، بالشراكة مع مطور عقاري لديه خبرة في التسويق العقاري لتنفيذ وبيع الوحدات.

وستحصل شركة المعمورة على خطاب ضمان بقيمة 5 ملايين جنيه، كضمان جدية أعمال من الشريك، كما ستحصل شركة المعمورة على نسبة 50% من المبيعات، بحسب عبده.

وتبلغ قيمة الاستثمارات التقديرية التي يضخها الشريك، نحو 196 مليون جنيه، بينها 115 مليون جنيه يتم استثمارها لاستكمال أعمال المشروع، بحسب ما قاله العضو المنتدب للشركة.

وقال عبده، إن التعاقد ينص على بيع وحدات المشروع خلال 3 سنوات، وأنه سيتم البدء في تنفيذه بعد استلام الشريك لأرض المشروع الأسبوع المقبل.

وتعمل شركة المعمورة – التابعة للشركة القابضة للسياحة والفنادق، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، في اقتناء الأراضي وتزويدها بالمرافق والخدمات اللازمة لها والتصرف فيها بالبيع كما تقوم بتأجير واستثمار الأراضي الزراعية، كما أنها تمتلك وتدير شاطئ المعمورة بالإسكندرية.