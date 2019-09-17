عجيبة للبترول تنفذ مشروعات لتطوير منظومة الإنتاج بمنطقة امتياز مليحة

كتب- مصطفى عيد:

قال المهندس عصام القصاص رئيس مجلس إدارة شركة عجيبة للبترول، إن الشركة تعمل حاليا على الانتهاء من عدة مشروعات لتطوير المنظومة الإنتاجية بمنطقة امتياز مليحة، بحسب بيان من وزارة البترول اليوم الثلاثاء.

وأوضح القصاص، خلال الجمعية العامة للشركة عن العام المالي الماضي، أن هذه المشروعات تتضمن مشروع تطوير منظومة توليد الطاقة الكهربائية لزيادة قدرة توليد المحطة، ومشروع تطوير منظومة شحن الزيت الخام.

كما تشمل المشروعات الجارية، مشروع تسهيلات إنتاج منطقة جنوب غرب مليحة لربط إنتاجية الآبار بمحطة معالجة الزيت الخام، بحسب البيان.

وأشار رئيس الشركة، إلى الانتهاء من مشروع إنشاء خزان جديد لتخزين المياه المستخدمة في مكافحة الحريق ومشروع تطوير منظومة غاز الشعلة، كما تم الانتهاء من مشروع تحسين منظومة الوقاية ومشروع معالجة تسهيلات الإنتاج بالمنصتين الرئيسية والفرعية في حقل أشرفي.

ونجحت شركة عجيبة للبترول في رفع متوسط إنتاجها من الزيت الخام ليصل إلى حوالي 44 ألف برميل يوميا وحوالي 18.4 مليون قدم مكعب غاز يوميا، وفقا لرئيس الشركة.

وأوضح تقرير نتائج أعمال شركة عجيبة للبترول للعام المالي 2018 -2019، أن زيادة الإنتاج جاءت نتيجة لبدء إنتاج حقل جنوب غرب مليحة في شهر يونيو الماضي بمتوسط إنتاج ألفي برميل زيت خام يوميا من البئر الأول.

وأضاف أن الإنتاج ارتفع إلى 4500 برميل زيت خام يوميا بعد وضع البئر الثاني على الإنتاج، متوقعا أن تصل الطاقة الإنتاجية القصوى للحقل إلى 7 آلاف برميل زيت خام يوميا خلال الفترة القادمة، مع وضع البئر الثالثة على الإنتاج.