القومية للأسمنت: تعويض 390 عاملا بقيمة 181.5 مليون جنيه

كتبت- شيماء حفظي:

قال أيمن سلاطين، رئيس اللجنة النقابية لشركة القومية للأسمنت – تحت التصفية – لمصراوي، إنه تم صرف تعويضات لـ 390 عاملا بإجمالي 181.5 مليون جنيه.

وأوضح سلاطين، أن يتم صرف تعويضات العاملين في إطار السيولة المالية المتاحة، والتي تتم بعد تحويل الشركة القابضة للصناعات الكيماوية.

وكانت الجمعية العامة غير العادية، قررت في أكتوبر الماضي، إغلاق شركة القومية للأسمنت، وتصفيتها وتعيين مصفٍ لأصولها، بعد 62 عامًا هي عمر الشركة.

وضخت الشركة القابضة للصناعات الكمياوية، أمس، نحو 40 مليون جنيه، لاستكمال عملية صرف التعويضات، بحسب سلاطين.

وتلتزم الشركة القابضة للصناعات الكمياوية بتوفير نحو 800 مليون جنيه، لصرف تعويضات عمال القومية للأسمنت، بعدما استحوذت على أسهم الشركة في شركتي النهضة للأسمنت والسويس للأسمنت.

ويبلغ عدد عمال الشركة نحو 2200 عامل، سيتم تعويضهم عن تصفية الشركة، بعدما وافقت الجمعية العامة في أكتوبر الماضي، على وقف عمل الشركة وتعيين مصفٍ لها.

وجاء قرار الإغلاق، بعدما أوصت دراسة المركز الاستشاري بكلية الهندسة جامعة القاهرة بعدم جدوى إعادة تشغيلها، وفقا للجمعية العامة غير العادية، التي أكدت عدم القبول باستمرار الشركة بعدما تجاوزت خسائرها مليار جنيه.