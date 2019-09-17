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    المركزي السعودي: نمو الاقتصاد الوطني لن يبعد كثيرا عن توقعات صندوق النقد

    02:18 م الثلاثاء 17 سبتمبر 2019
    المركزي السعودي: نمو الاقتصاد الوطني لن يبعد كثيرا عن توقعات صندوق النقد

    أحمد الخليفي

    القاهرة- وكالات:

    قال أحمد الخليفي، محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي، اليوم الثلاثاء، إن النمو الاقتصادي السعودي في العام الجاري لن يبعد كثيرا عن توقعات صندوق النقد الدولي، بحسب وكالة رويترز.

    ويتوقع الصندوق، أن ينمو اقتصاد المملكة بنسبة 1.9%، بما يمثل تباطؤا مقارنة مع النمو البالغ 2.2% في العام الماضي، لكن بعض الخبراء الاقتصاديين أكثر تشاؤما بسبب خفض إنتاج النفط، وفقا للوكالة.

    وأضاف محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي، أن من المبكر للغاية تقييم أثر الهجمات على منشأتي نفط سعوديتين على الميزانية.

    وأدى الهجوم على معملي بقيق وخريص والذي وقع يوم السبت الماضي إلى توقف نصف إنتاج المملكة، وهي أكبر مُصدر للخام في العالم.

    مؤسسة النقد العربي أحمد الخليفي صندوق النقد الدولي

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