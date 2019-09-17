"العامة للبترول": حققنا 4 استكشافات جديدة وأعلى معدل إنتاج بالعام الماضي

كتب- مصطفى عيد:

قال نبيل عبد الصادق رئيس الشركة العامة للبترول، إن الشركة حققت 4 اكتشافات بترولية جديدة خلال العام المالي الماضي، بمعدل إنتاج 2800 برميل يوميا من الزيت الخام، و1.1 مليون قدم مكعب يوميا من الغازات، بحسب بيان من وزارة البترول اليوم الثلاثاء.

وأضاف عبد الصادق، خلال الجمعية العمومية للشركة لاعتماد نتائج أعمال العام المالي 2018 -2019، أن شركته نجحت في تحقيق متوسط إنتاج بلغ 94.5 ألف برميل زيت مكافئ يوميا، وهو أعلى معدل إنتاج حققته الشركة منذ تأسيسها.

وأضافت الشركة، إلى الاحتياطي المؤكد خلال العام الماضي وصل إلى 5.2 مليون برميل، وحفرت الشركة خلال العام 20 بئرا استكشافية وتنموية، بالإضافة إلى إصلاح وإكمال 271 بئرا مما كان له عظيم الأثر فى المحافظة على معدلات الإنتاج.

ونفذت الشركة، عددا من مشروعات التطوير وزيادة الطاقة الإنتاجية ومن أهمها تطوير ميناء الشحن الجنوبي برأس غارب، ومحطة شمال عامر البحري، وتحويل محطة الحمد لمحطة معالجة متكاملة، وتطوير محطة "T-oil"، ومحطة معالجة رأس سدر، وفقا لعبد الصادق.

وبلغ إجمالي الاستثمارات المنفذة للشركة خلال العام الماضي 1.3 مليار جنيه، ووصل إجمالي الإيرادات إلى حوالي 13 مليار جنيه، بحسب رئيس الشركة.

وأكد رئيس الشركة، التزام شركته باستراتيجية قطاع البترول في خفض وترشيد الإنفاق من خلال رفع كفاءة الأصول غير المستغلة، واستغلال فائض التسهيلات الإنتاجية لدى الشركات الشقيقة.