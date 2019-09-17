أسعار الذهب تعاود الانخفاض في مصر.. والجرام يفقد 3 جنيهات

كتبت- شيرين صلاح:

تراجعت أسعار الذهب 3 جنيهات، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، مقارنة بمستوياتها أمس.

وقال نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي، إن سعر جرام الذهب عيار 21 تراجع اليوم إلى 682 جنيها مقابل 685 جنيها أمس.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم نحو 585 جنيها، وعيار 24 نحو 779 جنيها، ووصل سعر الجنيه الذهب 5456 جنيها.

وبحسب بيانات وكالة بلومبرج، انخفضت أسعار الذهب العالمية خلال تعاملات اليوم، حيث شهد سعر الأوقية اليوم تراجعا بنحو 1.51 دولار بنسبة 0.1% مقارنة بنهاية تعاملات أمس، ليسجل 1496.92 دولار في الساعة الثانية عشرة و45 دقيقة ظهرا بتوقيت القاهرة.