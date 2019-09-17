اتحاد المصارف: إطلاق مركز التحكيم حدث بالجامعة العربية حتى يكون مُوثقًا

كتبت- منال المصري:

قال محمد الجراح الصباح رئيس مجلس إدارة اتحاد المصارف العربية، إن الاتحاد حرص على إعادة إطلاق مركز الوساطة والتحكيم من جامعة الدول العربية، ليكون المركز الموثوق به والمتخصص في تأمين الوسائل البديلة لحل النزاعات المصرفية.

وأضاف أن المركز سيعمل على تسوية كافة المنازعات المحلية والدولية في إطار متميز بالسرعة والفاعلية، وتوفير الحيدة والعدالة بين المتخاصمين.

جاء ذلك خلال مؤتمر الوساطة والتحكيم في حل النزاعات المصرفية والتجارية في العالم العربي، والذي يتم تنظيمه على مدار يومين، تحت رعاية أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية.

وذكر الجراح أن أهمية المركز تكمن في أنه المركز الأول والموثوق والمتخصص في تأمين الوسائل البديلة من حل النزاعات المصرفية، ويعمل على كافة حل النزاعات محليا ودوليا بسرعة وفاعلية مع توفير العدالة بين المتخاصمين من خلال نخبة متميزة من كبار المحكمين العرب والأوروبيين الذين تجاوز عددهم المئة.

وأشار إلى إمكانية الاستعانة بمحكمين من خارج اللائحة المعتمدة لدى المركز للتحكيم بين الفرقاء بعد موافقة المجلس الأعلى للتحكيم.

وأوضح الجراح أن أهداف اتحاد المصارف العربية تركز على تلبية احتياجات القطاع المصرفي العربي وتعزيز تطلعاته إلى بناء عدالة مصرفية تنسجم مع مستجدات العصر في متطلبات التنمية المستدامة والتطوير المأمول.

وأكد أن مؤتمر اليوم يسعى لإتاحة الفرصة للاطلاع على أهمية الوساطة والتحكيم في معالجة القضايا القانونية الهامة ذات الصلة الوثيقة للاستثمار المصرفي التجاري، وعقود التمويل للشركات والأفراد والمؤسسات المالية.

وأشار الجراح إلى أهمية دور المركز في حل النزاعات المصرفية العربية، ووضع أسس ملائمة لتسويات مالية وقانونية وإدارية تصلح أن تكون إطارا ودليلا استرشاديا لحل الإشكاليات والمنازعات.

وحضر المؤتمر أحمد سعيد خليل نائب رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس الأمناء وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وأحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، ومحمد الإتربي، ممثل المصارف المصرية نائب رئيس مجلس إدارة اتحاد المصارف العربية، ورئيس مجلس إدارة بنك مصر.