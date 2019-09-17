الاتصالات تطرح قانون المعاملات الإلكترونية للحوار المجتمعي خلال شهر

كتب - محمد علاء الدين:

تصوير- نادر نبيل:

قال محمد حجازي، رئيس لجنة التشريعات والقوانين بوزارة الاتصالات، إن الوزارة تعتزم عقد سلسلة من جلسات الحوار المجتمعي حول مشروع قانون تنظيم المعاملات الإلكترونية المرتقب خلال شهر .

وأضاف حجازي، على هامش الجلسة الثانية من فعاليات القمة الثانية التجارة الإلكترونية، اليوم، أن القانون المزمع، يستهدف تحديد الهوية الرقمية للأشخاص عبر الإنترنت، كذلك مستويات المصادقة على المعاملات الإلكترونية .

وأوضح حجازي أن القانون يتضمن أيضا تحديد مسئوليات والتزامات مختلف منصات التجارة الإلكترونية بهدف خلق بيئة جاذبة للاستثمارات الأجنبية.

وقال المستشار محمود فوزي المستشار القانوني لمجلس النواب، إن التكنولوجيا وسيلة لتسهيل حياة المواطنين، وهو ما قد يفرض بعض التحديات، مشيرا إلى أن هناك دولا سبقت مصر في وضع التشريعات الخاصة بالتجارة والمعاملات الإلكترونية مثل الإمارات والكويت والأردن والسعودية ولبنان.

وأوضح أنه مثلما تحتاج التكنولوجيا لبنية تحتية تحتاج أيضا لبنية تشريعية، وهو ما حدث العام الماضي، حيث تمكنا من إطلاق حزمة من التشريعات مثل قانون حماية المستهلك الذي شمل المعاملات الإلكترونية أو المعاملات عن بعد.

وأوضح :"كذلك تمكنا من وضع قانون الجرائم الإلكترونية، وهو واحد من أهم القوانين المنظمة البنية التشريعية لقطاع التكنولوجيا المعلومات".

وأضاف أنه سيتم قريبا إصدار قانون حماية البيانات الشخصية ويتلوه قانون تداول المعلومات الذي يسمح بالحصول على المعلومات ما عدا التي تمس الأمن القومي.