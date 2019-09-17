أكثر الكلمات إنتشاراً

هجوم أرامكو السعودية سد النهضة مؤتمر الشباب مؤمن زكريا انتخابات تونس أسعار الذهب الطقس العام الدراسي الجديد مهرجان الجونة السينمائي أسعار الفائدة قرعة الدوري

أسعار الدولار تستقر أمام الجنيه في 10 بنوك مع بداية التعاملات

10:41 ص الثلاثاء 17 سبتمبر 2019
أسعار الدولار تستقر أمام الجنيه في 10 بنوك مع بداية التعاملات

أسعار الدولار

كتب- مصطفى عيد:

استقر سعر صرف الدولار أمام الجنيه في 10 بنوك مع بداية تعاملات اليوم الثلاثاء مقارنة بمستواه مساء أمس الاثنين.

واستقر سعر العملة الأمريكية في البنك الأهلي المصري، ومصر عند 16.33 جنيه للشراء، و16.43 جنيه للبيع.

وحافظ سعر الدولار على مستواه في البنك التجاري الدولي عند 16.29 جنيه للشراء، و16.39 جنيه للبيع.

واستقر سعر العملة الأمريكية في بنوك العربي الأفريقي، والتعمير والإسكان، وقناة السويس عند 16.30 جنيه للشراء، و16.40 جنيه للبيع.

وبقى سعر الدولار ثابتا في بنكي كريدي أجريكول، والإسكندرية عند 16.31 جنيه للشراء، و16.41 جنيه للبيع.

واستقر سعر العملة الأمريكية في بنك البركة عند 16.33 جنيه للشراء، و16.43 جنيه للبيع.

وظل سعر الدولار مستقرا في مصرف أبو ظبي الإسلامي عند 16.42 جنيه للشراء، و16.52 جنيه للبيع.

أسعار الدولار صرف الدولار الجنيه المصري

الخبر التالى:

قطاع الأعمال: تنفيذ أكبر مشروع لإدارة موارد الشركات التابعة بالشرق الأوسط
تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

إعلان

إعلان

إعلان