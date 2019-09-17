أسعار الدولار تستقر أمام الجنيه في 10 بنوك مع بداية التعاملات

كتب- مصطفى عيد:

استقر سعر صرف الدولار أمام الجنيه في 10 بنوك مع بداية تعاملات اليوم الثلاثاء مقارنة بمستواه مساء أمس الاثنين.

واستقر سعر العملة الأمريكية في البنك الأهلي المصري، ومصر عند 16.33 جنيه للشراء، و16.43 جنيه للبيع.

وحافظ سعر الدولار على مستواه في البنك التجاري الدولي عند 16.29 جنيه للشراء، و16.39 جنيه للبيع.

واستقر سعر العملة الأمريكية في بنوك العربي الأفريقي، والتعمير والإسكان، وقناة السويس عند 16.30 جنيه للشراء، و16.40 جنيه للبيع.

وبقى سعر الدولار ثابتا في بنكي كريدي أجريكول، والإسكندرية عند 16.31 جنيه للشراء، و16.41 جنيه للبيع.

واستقر سعر العملة الأمريكية في بنك البركة عند 16.33 جنيه للشراء، و16.43 جنيه للبيع.

وظل سعر الدولار مستقرا في مصرف أبو ظبي الإسلامي عند 16.42 جنيه للشراء، و16.52 جنيه للبيع.