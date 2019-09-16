حامد: الانتهاء من شبكة اتصالات الحي الحكومي بالعاصمة الإدارية العام المقبل

كتب- محمد علاء الدين:

قال عادل حامد، الرئيس التنفيذي للشركة المصرية للاتصالات، إن الشركة بدأت العمل في تنفيذ شبكة الاتصالات بالعاصمة الإدارية الجديدة، فور توقيع الاتفاق قبل أيام.

وأضاف في مؤتمر صحفي اليوم الاثنين، أن الشركة ستنتهي من أعمال بناء شبكة الاتصالات بالحي الحكومي في العاصمة الإدارية الجديدة خلال النصف الأول من العام المقبل.

"تنفيذ شبكات الأحياء الأخرى سيتم بحسب رغبة شركة العاصمة الإدارية" وفقا لما ذكره حامد.

وكان مجلس الوزراء قال في بيان يوم الأربعاء الماضي، إن شركة العاصمة الإدارية وقعت اتفاقا مع المصرية للاتصالات لإنشاء شبكات الاتصالات وشبكات الخدمات الذكية والأمنية داخل العاصمة الإدارية الجديدة.

وذكر البيان أن الشركة ستبدأ العمل فوراً في تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع الاتفاق، والتي تتضمن الحي الحكومي بالعاصمة الادارية، بتكلفة استثمارية تقدر بنحو 40 مليار جنيه، على أن يتم الانتهاء من تنفيذ تلك المرحلة خلال 6 أشهر.

وبحسب البيان قال اللواء أحمد زكي عابدين، رئيس شركة العاصمة الإدارية الجديدة، أن شركة العاصمة الادارية تتحمل كافة المبالغ التي سيتم سدادها خلال تنفيذ هذا الاتفاق، وذلك من ميزانيتها الخاصة (حصيلة بيع الأراضي للمطورين والمستثمرين)، وكذا كافة المستحقات المتعلقة بإقامة القرية الذكية داخل العاصمة الادارية، والتي ستقوم وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بتنفيذها.

وجدد "عابدين" التأكيد على أن مشروع العاصمة الإدارية الجديدة مشروع استثماري بالدرجة الأولى يسدد كافة تكاليفه، ويسعى لتحقيق العائد، موضحاً أن من بين تلك العوائد بناء الحي الحكومي على حساب شركة العاصمة الادارية الجديدة، وعدم تحمل الدولة أي تكلفة بخصوصه.l