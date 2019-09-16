المصرية للاتصالات: سرعة الإنترنت في مصر ارتفعت 53% في آخر 6 أشهر

كتب- محمد علاء الدين:

قال عادل حامد الرئيس التنفيذي للشركة المصرية للاتصالات، إن الشركة استثمرت نحو 3 مليارات دولار لتحسين خدمات الإنترنت منذ عام 2014 وحتى الآن.

وأضاف في مؤتمر صحفي اليوم الاثنين، إن خطط الشركة لتحسين الإنترنت ساهمت في رفع متوسط سرعة الإنترنت المنزلي في مصر بنسبة 53% خلال الأشهر الستة الماضية مقارنة بالعام الماضي.

وقال إن سرعات الإنترنت الجديدة ساهمت في تقدم مصر 11 مركزا في قائمة الدول عالميًا من حيث سرعات الإنترنت.

وأضاف أن الشركة ساهمت في تخفيض أسعار الجيجا بايت وزيادة متوسط سرعات الإنترنت من خلال طرح باقات "زي سبيس".

وأشار إلى أن كذلك ستنتهى من 98% من أعمال تطوير البنية التحتية واستبدال الكابلات النحاسية بأخرى فايبر في 2020، وأن الشركة ستعمل على نشر مشاريع توصيل كابلات الفايبر حتى المنزل.

وذكر حامد أن عدد مستخدمي الراوتر الجديد من المصرية للاتصالات vdsl وصل إلى 180 ألف جهاز منذ 25 أغسطس وحتى الآن.