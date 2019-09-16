المصرية للاتصالات تقدم خدمات التشخيص والعلاج عن بعد قريبًا

كتب- محمد علاء الدين:

قال عادل حامد الرئيس التنفيذي للشركة المصرية للاتصالات، إن الشركة ستطلق قريبا خدمة التشخيص والعلاج عن بعد.

وأضاف خلال مائدة مستديرة عقدها اليوم الاثنين مع مجموعة من الصحفيين، أن هناك ما يقرب من 3 آلاف عامل بالشركة تقدم لمشروع المعاش المبكر، وهذا يساعد المصرية للاتصالات في تحسين بيئة العمل وإعادة هيكلة الشركة للاستفادة بكافة كوادرها البشرية.

وأوضح أن الشركة رفعت البدل الوظيفي للعمالة الفنية بنسبة 50٪ وذلك لجذب العمالة الفنية للشركة لدعم خططها التوسعية، كذلك ربطت الشركة المكافآت بمعدلات الأداء الوظيفي وهذا ضمن خطة الشركة الهيكلية.