تباين في أداء البورصات الخليجية في ثاني جلسة بعد هجمات أرامكو

كتبت- دينا خالد:

تباين أداء عدد من البورصات الخليجية والعربية، خلال تعاملات اليوم الاثنين بين الارتفاع والهبوط، وذلك في ثاني جلسة بعد هجمات على منشأتي نفط في السعودية أول أمس السبت، ليتوقف أكثر من نصف إنتاج المملكة.

وارتفعت البورصة السعودية "تداول" بنسبة 1% بنهاية تعاملات اليوم، كما ارتفع مؤشر سوق دبي العام بنسبة 0.28%.

وارتفع مؤشر سوق أبو ظبي العام بنسبة 1.71%، كما ارتفع سوق قطر بنسبة 1.12% بنهاية التعاملات

وفي المقابل هبط مؤشر السوق الرئيسي لبورصة الكويت بنسبة 2.15% مع نهاية تعاملات اليوم، وأيضا تراجع مؤشر سوق مسقط بنسبة 0.30%.

وكان وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان، قال مساء أول أمس السبت، إن الهجمات على منشأتي نفط بالسعودية عطلت جزئيا إنتاج الخام والغاز بأكبر دولة مصدرة للنفط في العالم، بحسب وكالة رويترز.

وقال الوزير في بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية، إن الهجمات على منشأتي شركة أرامكو في بقيق وخريص عطلت إمدادات الخام للشركة بنحو 5.7 مليون برميل يوميا أو نحو 50% من إنتاجها.

ومن جانبها، أدانت مصر بأشد العبارات، في بيان صادر عن وزارة الخارجية أمس السبت، استهداف المَعمليّن التابعيّن لشركة أرامكو بواسطة عدد من الطائرات المُسيرة صباح أمس.