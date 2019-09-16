أكثر الكلمات إنتشاراً

هجوم أرامكو السعودية سد النهضة مؤتمر الشباب مؤمن زكريا انتخابات تونس أسعار الذهب الطقس العام الدراسي الجديد مهرجان الجونة السينمائي أسعار الفائدة قرعة الدوري

تباين في أداء البورصات الخليجية في ثاني جلسة بعد هجمات أرامكو

04:57 م الإثنين 16 سبتمبر 2019
تباين في أداء البورصات الخليجية في ثاني جلسة بعد هجمات أرامكو

البورصة الخليجية

كتبت- دينا خالد:

تباين أداء عدد من البورصات الخليجية والعربية، خلال تعاملات اليوم الاثنين بين الارتفاع والهبوط، وذلك في ثاني جلسة بعد هجمات على منشأتي نفط في السعودية أول أمس السبت، ليتوقف أكثر من نصف إنتاج المملكة.

وارتفعت البورصة السعودية "تداول" بنسبة 1% بنهاية تعاملات اليوم، كما ارتفع مؤشر سوق دبي العام بنسبة 0.28%.

وارتفع مؤشر سوق أبو ظبي العام بنسبة 1.71%، كما ارتفع سوق قطر بنسبة 1.12% بنهاية التعاملات

وفي المقابل هبط مؤشر السوق الرئيسي لبورصة الكويت بنسبة 2.15% مع نهاية تعاملات اليوم، وأيضا تراجع مؤشر سوق مسقط بنسبة 0.30%.

وكان وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان، قال مساء أول أمس السبت، إن الهجمات على منشأتي نفط بالسعودية عطلت جزئيا إنتاج الخام والغاز بأكبر دولة مصدرة للنفط في العالم، بحسب وكالة رويترز.

وقال الوزير في بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية، إن الهجمات على منشأتي شركة أرامكو في بقيق وخريص عطلت إمدادات الخام للشركة بنحو 5.7 مليون برميل يوميا أو نحو 50% من إنتاجها.

ومن جانبها، أدانت مصر بأشد العبارات، في بيان صادر عن وزارة الخارجية أمس السبت، استهداف المَعمليّن التابعيّن لشركة أرامكو بواسطة عدد من الطائرات المُسيرة صباح أمس.

البورصة الخليجية البورصات الخليجية هجوم أرامكو السعودية البورصة السعودية الأمير عبد العزيز بن سلمان

الخبر التالى:

16.39 جنيه في التجاري الدولي.. أسعار الدولار تواصل الانخفاض
تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

إعلان

إعلان

إعلان