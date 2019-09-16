الإحصاء: 41% زيادة في إيرادات نشاط شركات القطاع الخاص خلال 2017

القاهرة- مصراوي:

قال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، في بيان اليوم الاثنين، إن قيمة إيرادات النشاط الجاري لشركات القطاع الخاص المنظم وصلت إلى 461.2 مليار جنيه في عام 2017 مقابل 327.3 مليار جنيه في عام 2016، بنسبة زيادة 40.9%.

وأضاف الجهاز أن هذه الزيادة تركزت في قطاع الصناعات التحويلية، وخاصة نشاط صناعة منتجات الفلزات القاعدية، وقطاع المعلومات والاتصالات.

وبلغت قيمة تكاليف النشاط الجاري لشركات القطاع الخاص المنظم 504.1 مليار جنيه في عام 2017، مقابل 373.2 مليار جنيه عام 2016، بنسبة زيادة 35.1%.

وتركزت الزيادة بتكاليف النشاط الجاري في قطاع الصناعات التحويلية وخاصة نشاط صناعة منتجات المعادن اللافلزية الأخرى، بحسب الجهاز.

وبلغت قيمة المشروعات تحت التنفيذ لهذه الشركات 59.2 مليار جنيه عام 2017 مقابل 55.6 مليار جنيه عـام 2016، بنسبة زيادة 6٫5%، حيث تركزت هذه الزيادة في قطاع الإنشـاءات وخاصة نشاط تشييد البنايات، وكذلك قطاع المعلومات والاتصالات.

ووصلت قيمة الالتزامات طويلة الأجل إلى 51.1 مليار جنيه في عام 2017 مقابل 43.9 مليار جنيه في عام 2016، بنسبة زيادة 16.4%، وتركزت هذه الزيادة في قطاع الصناعات التحويلية وخاصة صناعة منتجات المعادن اللافلزية الأخرى.

وبلغت قيمة الأصول الثابتة بالتكلفة 423 مليار جنيه عام 2017 مقابل 318.9 مليار جنيه عام 2016، بنسبة زيادة 32.6%، وتركزت هذه الزيادة في قطاع التعدين واستغلال المحاجر، وخاصة نشاط استخراج النفط والغاز الطبيعي، وقطاع الصناعات التحويلية وخاصة نشاط صناعة منتجات المعادن اللافلزية الأخرى.