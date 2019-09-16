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ألمانيا: قرار السحب من احتياطيات النفط مشترك مع وكالة الطاقة الدولية

12:57 م الإثنين 16 سبتمبر 2019
ألمانيا: قرار السحب من احتياطيات النفط مشترك مع وكالة الطاقة الدولية

العلم الألماني

القاهرة- وكالات:

قالت الحكومة الألمانية اليوم الاثنين إن إمداداتها النفطية لم تتأثر بالهجمات على مصاف سعودية في مطلع الأسبوع وإن أي قرار بالسحب من الاحتياطيات الاستراتيجية يجب أن يكون بالاشتراك مع أعضاء وكالة الطاقة الدولية.

وقالت متحدثة باسم الوزارة، وفقًا لما نقلته وكالة رويترز "نراقب الوضع عن كثب وإمدادات النفط في ألمانيا غير متأثرة في الوقت الحالي".

وأضافت "بناء على ما لدينا من معلومات وما تلقيناه من السعوديين، المصافي ستُغلق لعدة أيام أو ما يصل إلى أسبوعين ونفترض أنه لن يكون لهذا أثر مستمر على إمدادات النفط العالمية".

وتابعت "قرار السحب من احتياطيات النفط الاستراتيجية لتعويض اضطرابات الإمدادات العالمية يجب أن يتم اتخاذه على نحو مشترك مع أعضاء وكالة الطاقة الدولية وفي الوقت الراهن لا يخضع هذا الأمر للدراسة".

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