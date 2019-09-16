أكثر الكلمات إنتشاراً

هجوم أرامكو السعودية سد النهضة مؤتمر الشباب مؤمن زكريا انتخابات تونس أسعار الذهب الطقس العام الدراسي الجديد مهرجان الجونة السينمائي أسعار الفائدة قرعة الدوري

مصدران لرويترز: استئناف أرامكو إنتاج النفط بكميات طبيعية قد يستغرق أشهرا

12:48 م الإثنين 16 سبتمبر 2019
مصدران لرويترز: استئناف أرامكو إنتاج النفط بكميات طبيعية قد يستغرق أشهرا

منشأة لإنتاج النفط

القاهرة- وكالات:

قال مصدران مطلعان على عمليات أرامكو السعودية اليوم الاثنين لوكالة رويترز، إن عودة الشركة بالكامل إلى إنتاج النفط بكميات طبيعية ”ربما تستغرق أشهرا“ وذلك بعد هجمات على منشآت نفط قلصت إنتاج المملكة بأكثر من النصف.

وقال أحد المصدرين "ما زال (الوضع) سيئا"، بحسب الوكالة.

ونقلت الوكالة أمس عن مصدر بقطاع النفط مطلع على آخر التطورات إن صادرات السعودية من الخام ستستمر كالمعتاد هذا الأسبوع مع استعانة المملكة بالمخزونات المودعة في منشآت التخزين الكبيرة لديها، لكنه قد يتعين على أرامكو خفض الصادرات في وقت لاحق إذا استمر التوقف في الإنتاج لفترة طويلة.

أرامكو هجوم أرامكو السعودية هجوم أرامكو السعودية

الخبر التالى:

ألمانيا: قرار السحب من احتياطيات النفط مشترك مع وكالة الطاقة الدولية
تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

إعلان

إعلان

إعلان