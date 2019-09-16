مصدران لرويترز: استئناف أرامكو إنتاج النفط بكميات طبيعية قد يستغرق أشهرا

القاهرة- وكالات:

قال مصدران مطلعان على عمليات أرامكو السعودية اليوم الاثنين لوكالة رويترز، إن عودة الشركة بالكامل إلى إنتاج النفط بكميات طبيعية ”ربما تستغرق أشهرا“ وذلك بعد هجمات على منشآت نفط قلصت إنتاج المملكة بأكثر من النصف.

وقال أحد المصدرين "ما زال (الوضع) سيئا"، بحسب الوكالة.

ونقلت الوكالة أمس عن مصدر بقطاع النفط مطلع على آخر التطورات إن صادرات السعودية من الخام ستستمر كالمعتاد هذا الأسبوع مع استعانة المملكة بالمخزونات المودعة في منشآت التخزين الكبيرة لديها، لكنه قد يتعين على أرامكو خفض الصادرات في وقت لاحق إذا استمر التوقف في الإنتاج لفترة طويلة.