اليوم.. رد آخر استحقاقات شهادات قناة السويس في 4 بنوك

كتبت- منال المصري:

تنتهي اليوم الاثنين، استحقاقات آجال شهادات قناة السويس بالبنوك الأربعة المصدرة لها وهي الأهلي المصري، ومصر، والقاهرة، وقناة السويس.

وكانت البنوك الأربعة بدأت في استحقاق آجال هذه الشهادات البالغة قيمتها 64 مليار جنيه، يوم الخميس قبل الماضي الموافق 5 سبتمبر، والتي امتدت لثمانية أيام عمل تنتهي اليوم.

وقال محمد الإتربي رئيس مجلس إدارة بنك مصر، لمصراوي، إنه تم رد إجمالي قيمة شهادات قناة السويس التي أصدرها البنك بقيمة 14 مليار جنيه منذ بدء استحقاق هذه الشهادات وحتى اليوم.

وأضاف الإتربي أن العملاء أعادوا استثمار حصيلة الشهادات في أوعية ادخار مختلفة بالبنك، مثل الشهادة الثلاثية ذات العائد الثابت 14% سنويا، ويصرف العائد عليها شهريا، وأن بعض العملاء فضلوا إعادة استثمار الحصيلة في حسابات توفير والشهادة متغيرة العائد.

وكان مسؤولو البنوك أكدوا أنه تم استثمار أغلب قيمة شهادات قناة السويس التي تم ردها، في أوعية ادخارية مختلفة بالبنوك، وإن قيمة بعض الشهادات تحركت لصالح بنكي الأهلي، ومصر لارتفاع الودائع الادخارية بهما.