البورصة توقع اتفاقية مع جامعة الإسكندرية لتعريف الطلاب بسوق المال

القاهرة- مصراوي:

وقعت البورصة المصرية، اتفاقية تعاون مع جامعة الإسكندرية، من أجل تنظيم برنامج تدريبي شامل يتضمن محاضرات وورش عمل لطلبة الجامعة بمختلف الكليات حول أنشطة سوق الأوراق المالية، وتعريفهم بأساسيات الاستثمار والادخار طويل الأجل من خلال بورصة الأوراق المالية.

جاء الاتفاق انطلاقا من رغبة مركز التطوير الوظيفي وريادة الأعمال بجامعة الإسكندرية والبورصة المصرية في تعزيز التعاون بما يسهم في تطوير مهارات وقدرات طلاب الجامعة في المسائل المتعلقة بسوق الأوراق المالية.

وقع الاتفاقية محمد فريد صالح رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، والدكتور عصام الكردي، رئيس جامعة الإسكندرية، بمقر جامعة الإسكندرية.

وسيتبع توقيع الاتفاقية تنظيم سلسلة من الندوات للطلاب لنشر الوعي بمزايا القيد بالبورصة ونشر الثقافة المالية حول الاستثمار والادخار طويل الأجل.

وقال محمد فريد صالح، رئيس البورصة المصرية، إن توقيع مذكرة التفاهم مع جامعة الإسكندرية سيدعم جهود البورصة الرامية إلى رفع مستويات معرفة المجتمع وبالأخص الأجيال الجديدة خريجي طلبة الجامعات بأساسيات الاستثمار والادخار طويل الأجل في البورصة، ليس فقط على المستوى النظري بل سيتم تنظيم مسابقات وتدريبهم على نظم تحاكي عملية التداول والاستثمار في البورصة.

أشار رئيس البورصة، إلى أنه سيتم تشكيل مجموعات عمل مشتركة بين البورصة وجامعة الإسكندرية، لوضع الآليات والضوابط والإجراءات التنفيذية اللازمة لتحقيق أهداف الاتفاقية والتنسيق ومتابعة التنفيذ طوال مدة سريانها.

وقال رئيس جامعة الإسكندرية إن مركز التطوير الوظيفي وريادة الأعمال بالجامعة سيكون مسئولاً عن تنفيذ بنود الاتفاقية، مشيراً إلى أن هذه المحاضرات ستبدأ في شهر أكتوبر المقبل.