سعر الدولار يتراجع أمام الجنيه في 9 بنوك بنهاية تعاملات اليوم

كتبت- دينا خالد:

تراجع سعر صرف الدولار أمام الجنيه في 9 بنوك مع نهاية تعاملات اليوم الأحد مقارنة بمستواه في تعاملات الصباح، بينما استقر السعر في مصرف أبو ظبي الإسلامي.

وتراجع سعر العملة الأمريكية في بنوك الأهلي المصري ومصر وكريدي أجريكول والبركة قرشين، إلى 16.35 جنيه للشراء، و16.45 جنيه للبيع.

وهبط سعر الدولار 3 قروش في بنكي العربي الأفريقي والتعمير والإسكان، إلى 16.34 جنيه للشراء، و16.44 جنيه للبيع.

وانخفض سعر الدولار 4 قروش في بنك قناة السويس إلى 16.33 جنيه للشراء، و16.43 جنيه للبيع.

وتراجع سعر الدولار في البنك التجاري الدولي 3 قروش إلى 16.32 جنيه للشراء، و16.42 جنيه للبيع.

وهبط سعر العملة الأمريكية في بنك الإسكندرية 5 قروش إلى 16.35 جنيه للشراء، و16.45 جنيه للبيع.

وظل سعر الدولار مستقرا في مصرف أبوظبي الإسلامي عند 16.42 جنيه للشراء، و16.52 جنيه للبيع.