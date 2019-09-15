البورصات الخليجية تغلق على تراجع في أول تعاملات بعد "هجمات أرامكو"

القاهرة- مصراوي:

أغلق عدد من البورصات الخليجية والعربية تعاملات اليوم الأحد على تراجع ملحوظ، وذلك في أول جلسة بعد هجمات على منشأتي نفط في السعودية أمس السبت، ليتوقف أكثر من نصف إنتاج المملكة.

وانخفضت البورصة السعودية "تداول" بنسبة 1.05% بنهاية تعاملات اليوم، مقلصة بذلك خسائرها في بداية الجلسة التي وصلت إلى 2.3%.

كما هبط مؤشر السوق الرئيسي لبورصة الكويت بنسبة 0.6% مع نهاية تعاملات اليوم، وأيضا تراجع مؤشر سوق دبي الإماراتي بنسبة 0.64%.

وتزامنا مع الانخفاضات في البورصات الخليجية، تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX30 بنسبة 0.58% مع نهاية تعاملات اليوم إلى مستوى 15023 نقطة، وذلك بعد 3 جلسات متتالية من الصعود.

وكان وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان، قال مساء أمس السبت، إن الهجمات على منشأتي نفط بالسعودية عطلت جزئيا إنتاج الخام والغاز بأكبر دولة مصدرة للنفط في العالم، بحسب وكالة رويترز.

وقال الوزير في بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية، إن الهجمات على منشأتي شركة أرامكو في بقيق وخريص عطلت إمدادات الخام للشركة بنحو 5.7 مليون برميل يوميا أو نحو 50% من إنتاجها.

وقال الوزير إن جزءا سيعوض بالسحب من مخزونات النفط لدى أرامكو.

ومن جانبها، أدانت مصر بأشد العبارات، في بيان صادر عن وزارة الخارجية أمس السبت، استهداف المَعمليّن التابعيّن لشركة أرامكو بواسطة عدد من الطائرات المُسيرة صباح أمس.

وأكد البيان على تضامن مصر حكومة وشعبًا مع حكومة وشعب المملكة العربية السعودية الشقيقة، ودعم الإجراءات اللازمة للحفاظ على أمن واستقرار المملكة ضد محاولات استهدافها، وفي سبيل التصدي لكافة أشكال الإرهاب والعنف والتطرف.