صندوق النقد العربي يتوقع ارتفاع معدل نمو الدول العربية لـ 2.5% هذا العام

كتبت- منال المصري:

توقع عبدالرحمن الحميدي، المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، أن يرتفع معدل نمو الدول العربية خلال العام الجاري، إلى 2.5%، مقابل معدل بلغ نحو 2.2% عام 2018.

وأضاف الحميدي، خلال انعقاد مؤتمر الاجتماع السنوي للدورة الثالثة والأربعين لمجلس محافظي المصارف المركزية اليوم الأحد، أن هذه التقديرات سترتفع إلى نحو 3% خلال العام القادم 2020، انعكاساً للتعافي النسبي المتوقع للاقتصاد العالمي.

وأشار الحميدي، إلى أن الدول العربية تحتاج إلى رفع معدلات النمو إلى مستويات تتجاوز 5% لتحقيق خفض ملموس في معدلات البطالة، حيث بلغ معدل البطالة في الدول العربية 10% في عام 2018، أي ضعف المعدل العالمي البالغ 5%.

وتابع الحميدي، أن بطالة الشباب العربي تبلغ نسبتها 30% وترتفع إلى 38 % بين الإناث الشابات، وتعتبر الأعلى على مستوى العالم.

وأكد الحميدي، على ضرورة توجه السياسات نحو متابعة جهود تنويع الهياكل الاقتصادية، والتحول نحو اقتصادات المعرفة واستخدامات تطبيقات التقنيات الحديثة، حيث تشير التقديرات أن الدول العربية يمكن أن تحقق مكاسب بنحو 320 مليار دولار بحلول 2030 من تطبيقات الذكاء الاصطناعي.

وأضاف الحميدي، أن الفجوة التمويلية للمشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في المنطقة العربية تقدر بنحو 7.3 مرة من حجم التمويل المقدم لهذه المشروعات، مقابل فجوة تمويلية تقدر بنحو 1.5 مرة من حجم التمويل المقدم لهذه المشروعات على مستوى العالم.

وقال إن الاقتصاد العالمي يشهد بوادر ضعف خلال عام 2019، تأثراً بأجواء عدم اليقين الناتج عن تصاعد التوترات التجارية بين الاقتصادات المتقدمة والمخاوف بشان تداعيات الارتفاع الكبير في مستويات المديونيات العامة.

وأضاف أن هذا الأمر ينعكس على أنشطة التجارة والاستثمار والتصنيع في الاقتصادات المتقدمة والدول النامية على السواء.