بعائد يصل إلى 15%.. "الأهلي الكويتي مصر" يطرح 3 منتجات ادخار جديدة

كتب- مصطفى عيد:

أعلن البنك الأهلي الكويتي، في بيان له اليوم الأحد، طرح ثلاثة من منتجات الأوعية الادخارية الجديدة، "لتمكين العملاء من تحقيق أقصى استفادة من مدخراتهم".

وقال البنك إنه طرح نوعين من الشهادات الادخارية ذات العائد الثابت والمتغير لأجل 3 سنوات، تتيح للعميل الاختيار بين دوريات متنوعة لصرف العائد تتراوح من يومية إلى سنوية، وبمعدل عائد يصل إلى 15% سنويا.

وأضاف أن هذه الشهادات تتيح للعميل أيضا إمكانية الحصول على تسهيلات ائتمانية بضمانها، والتأهل للحصول على بطاقة ائتمان ماستركارد التابعة للبنك.

وذكر البنك أن من المنتجات الجديدة أيضا حساب التوفير الجديد والذي يمنح العملاء عائدا بنسبة 12% سنويا، بدورية شهرية، إلى جانب إمكانية إصدار المحفظة الإلكترونية (mobile wallet) من البنك بدون مصاريف تسجيل.