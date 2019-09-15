مصدر: المركزي يعتزم الموافقة على شراء بنك عوده لأصول "الأهلي اليوناني"

كتبت-منال المصري:

قال مصدر مسؤول بالبنك المركزي اليوم لمصراوي إن البنك يعتزم إصدار الموافقة لبنك عودة لشراء أصول البنك الأهلي اليوناني مصر.

ونفى المصدر وجود بطء في إصدار الموافقة لبنك عودة لشراء أصول البنك الأهلي اليوناني ولكن المركزي يحتاج التأكد من ضمان حقوق الموظفين قبل الموافقة وبعض الإجراءات الفنية .

كان بنكا عودة مصر والأهلي اليوناني أعلنوا في مايو الماضي عن توقيع اتفاقية نهائية لشراء بنك عوده فروع الأهلي اليوناني في مصر وعملياته المصرفية بشرط موافقة البنك المركزي المصري واللبناني علي اتمام الصفقة.

وتبلغ أصول البنك الأهلي اليوناني مصر 110 ملايين يورو، تشمل قروضا وودائع أوراقا مالية، بالإضافة إلى 17 فرعًا ونحو 250 موظفًا.

بنك عوده مصر هو شركة تابعة مملوكة بالكامل لبنك عوده، حيث يقدم مجموعة كاملة من المنتجات والخدمات التي تغطي الخدمات المصرفية للشركات والأفراد والخزينة والتمويل التجاري.

ويمتلك بنك عوده مصر 46 فرعا ويعمل به 1454 موظفا حتى 31 مارس الماضي، ويحتل المرتبة التاسعة بين بنوك القطاع الخاص في مصر من حيث الأصول.