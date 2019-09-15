"أنجزنا خطوة تاريخية".. ننشر رسالة السيسي للمشاركين بمؤتمر "أفريقيا 2019"

كتب- مصطفى عيد:

نشر الموقع الجديد الذي أطلقته وزارة الاستثمار والتعاون الدولي لمؤتمر "أفريقيا 2019" المنتظر عقده في 22 و23 نوفمبر المقبل، كلمة ترحيبية من الرئيس عبد الفتاح السيسي بالمشاركين في المؤتمر.

ورحب الرئيس خلال هذه الكلمة بضيوف مصر من رؤساء الدول والحكومات والمؤسسات الدولية والإقليمية وكافة شركاء التنمية في المؤتمر الذي سيعقد تحت شعار "استثمر في أفريقيا"، بحسب بيان من وزارة الاستثمار اليوم الأحد.

وقال الرئيس: "إن مؤتمر هذا العام ينعقد في العاصمة الإدارية، لنبحث معا آفاقا جديدة ترسم مستقبل أفضل لشعوب القارة الأفريقية، وتحقق أولوياتها التنموية في إطار الأجندة الأفريقية الطموحة 2063".

وأضاف الرئيس: "لقد عملت مصر خلال رئاستها للاتحاد الأفريقي مع أشقائها من الدول الأفريقية على ترجمة البرامج الإصلاحية إلى خطوات تنفيذية تعزز منها وتحولها إلى واقع ملموس، ولقد أنجزت أفريقيا في هذا الإطار خطوة تاريخية هامة على طريق الاندماج الاقتصادي القاري".

وذكر: "تمثلت (الخطوة) في دخول اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية حيز النفاذ وإطلاق أدواتها التنفيذية خلال قمة الاتحاد الأفريقي الاستثنائية بالنيجر يوم 7 يوليو 2019".

وتابع الرئيس أن هذه القمة شهدت أيضا إقرار خطوات استكمال تحرير التجارة والخدمات، والانتهاء من قواعد المنافسة، وفض المنازعات، وحماية الملكية الفكرية كركائز أساسية في فتح وضبط الأسواق لتشجيع كافة المستثمرين من مختلف الدول للاستثمار في أفريقيا بهدف تحقيق المنفعة المشتركة.

وأشار الرئيس إلى أنه على جانب آخر، تخطو الدول الأفريقية خطوات حثيثة نحو تحقيق تنمية مستدامة وشاملة في إطار أجندة 2063، وتسعى في هذا السياق لبناء شراكات ناجحة مع مؤسسات التمويل الدولية والإقليمية تمكنها من تحقيق أجنداتها المحلية للتنمية.

وأوضح الرئيس أن هذه الشراكة تكون من خلال توفير التمويل اللازم لدعم مشروعات البنية الأساسية، ومشروعات الربط القاري، والتي من شأنها أن تخلق وتهيئ بيئة جاذبة للاستثمار المحلي والأجنبي.

وأكد الرئيس، أن التنمية المستدامة تشكل ضرورة لشعوب أفريقيا، وسيتم تحقيقها بمزيد من التعاون وحشد الجهود، وتعزيز التجارة والاستثمار، وتشجيع القطاع الخاص بالقارة، دون إغفال أهمية توافر إرادة سياسية صادقة تدعم وتساند كافة جهود الإصلاح، وتستفيد من الإمكانات والمميزات التنافسية التي تمتلكها الدول الأفريقية وتؤهلها لأن تنمو بشكل مستدام.

"ولعل أهم هذه المزايا أنها قارة شابة يشكل الشباب النسبة الأكبر من سكانها، وهو ما يدعونا إلى مواصلة الاستثمار في العنصر البشري صحة وتعليما، وعن طريق بناء الكوادر والمهارات"، بحسب ما قال الرئيس.

ودعا الرئيس كافة شركاء أفريقيا للاستفادة من فرص الاستثمار الكبرى الموجودة في القارة، بالإضافة إلى تمويل مشروعات الربط القاري، لا سيما في مجالات الطرق، والسكك الحديدية، والربط الكهربائي، والملاحي، وتنمية المواني.

وأعرب الرئيس عن أمله في أن يساهم مؤتمر "أفريقيا 2019" في نسخته هذا العام في مواصلة جهود القارة للتنمية، وذلك استكمالا لما تحقق ورغبة في إنجاز المزيد.