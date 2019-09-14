قطاع الأعمال : إنشاء أكبر مصنع للغزل في العالم في المحلة

كتبت- شيماء حفظي:

قالت وزارة قطاع الأعمال العام إنه جاري تنفيذ خطة شاملة لتطوير صناعة الغزل والنسيج بالشركات التابعة بتكلفة تقدر بنحو 21 مليار جنيه.

وأضافت الوزارة في بيان صحفي اليوم أن عملية التطوير ستتم من خلال توريد أحدث الماكينات والمعدات من كبرى الشركات العالمية إلى جانب تطوير البنية التحتية للمصانع، وتدريب وتأهيل العاملين.

وبحسب البيان فإن شركة غزل المحلة جزء من تطوير صناعة الغزل والنسيج في مصر وسيتم إنشاء أكبر مصنع للغزل في العالم على قطعة أرض داخل الشركة تضم 182 ألف مردن لإنتاج الغزول.

وقال إنه سيتم الاحتفاظ ببعض الماكينات القابلة للتشغيل مع رفع كفاءتها، إلى جانب توريد 800 ألف مردن بأحدث التقنيات الأوروبية، مع تدريب العاملين على الماكينات الحديثة من خلال استشاري التطوير وموردي الماكينات.

ووفقًا للبيان فإنه سيتم تحديد 3 مراكز للتصدير في غزل المحلة وكفر الدوار والدلتا، مع تحقيق التخصص في نشاط الشركات، ورفع جودة المنتجات وتحسين أساليب البيع والتسويق.

وأوضحت الوزارة في البيان أن تطوير شركة غزل المحلة يمثل جزءا رئيسيا في عملية تطوير قطاع الغزل والنسيج.