أسعار الذهب تواصل التراجع .. والجرام يفقد 4 جنيهات اليوم

كتبت- دينا خالد:

واصلت أسعار الذهب في مصر تراجعها خلال تعاملات اليوم السبت، بعدما فقد جرام الذهب نحو 4 جنيهات.

وكان جرام الذهب فقد أمس 8 جنيهات من قيمته، تأثرًا بتراجع أسعار المعدن عالميًا.

وقال نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي، إن سعر جرام الذهب عيار 21 انخفض اليوم السبت ليسجل 681 جنيهًا مقابل 685 جنيهًا للجرام أمس.

وهبط سعر جرام الذهب من العيار 18 إلى 583 جنيهًا، وعيار 24 إلى 779 جنيهًا، وسجل سعر الجنيه الذهب 5448 جنيهًا.

وعالميا، تراجعت أسعار الذهب أمس الجمعة وسجلت ثالث هبوط أسبوعي على التوالي بعد أن دفعت بيانات إيجابية لمبيعات التجزئة الأمريكية وآمال بانحسار التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين أسواق الأسهم وعوائد السندات للصعود.

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.7% ليختتم جلسة التداول عند 1488.45 دولار للأوقية، منهيا الأسبوع على خسارة تزيد عن 1%، بحسب وكالة رويترز.

وتراجعت العقود الأمريكية للذهب 0.5% لتبلغ عند التسوية 1499.50 دولار للأوقية.

واليوم وغدًا إجازة رسمية في البورصة العالمية.