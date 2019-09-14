  • عاجل:دوري أبطال أفريقيا.. كانو سبورت 0 - 0 الأهلي

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    مؤتمر الشباب مؤمن زكريا انتخابات تونس أسعار الذهب الطقس العام الدراسي الجديد مهرجان الجونة السينمائي أسعار الفائدة قرعة الدوري

    أسعار الذهب تواصل التراجع .. والجرام يفقد 4 جنيهات اليوم

    01:01 م السبت 14 سبتمبر 2019
    أسعار الذهب تواصل التراجع .. والجرام يفقد 4 جنيهات اليوم

    أسعار الذهب

    كتبت- دينا خالد:

    واصلت أسعار الذهب في مصر تراجعها خلال تعاملات اليوم السبت، بعدما فقد جرام الذهب نحو 4 جنيهات.

    وكان جرام الذهب فقد أمس 8 جنيهات من قيمته، تأثرًا بتراجع أسعار المعدن عالميًا.

    وقال نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي، إن سعر جرام الذهب عيار 21 انخفض اليوم السبت ليسجل 681 جنيهًا مقابل 685 جنيهًا للجرام أمس.

    وهبط سعر جرام الذهب من العيار 18 إلى 583 جنيهًا، وعيار 24 إلى 779 جنيهًا، وسجل سعر الجنيه الذهب 5448 جنيهًا.

    وعالميا، تراجعت أسعار الذهب أمس الجمعة وسجلت ثالث هبوط أسبوعي على التوالي بعد أن دفعت بيانات إيجابية لمبيعات التجزئة الأمريكية وآمال بانحسار التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين أسواق الأسهم وعوائد السندات للصعود.

    وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.7% ليختتم جلسة التداول عند 1488.45 دولار للأوقية، منهيا الأسبوع على خسارة تزيد عن 1%، بحسب وكالة رويترز.

    وتراجعت العقود الأمريكية للذهب 0.5% لتبلغ عند التسوية 1499.50 دولار للأوقية.

    واليوم وغدًا إجازة رسمية في البورصة العالمية.

    أسعار الذهب شعبة الذهب الذهب جرام 21 جرام 18 جنيه ذهب سعر الذهب اليوم

    الخبر التالى:

    المالية: تلقى طلبات القطاع الخاص للانضمام للتأمين الصحي خلال أيام
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    إعلان