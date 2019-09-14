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    القابضة للغزل: مصنع جديد بغزل المحلة بطاقة انتاجية مساوية للشركة

    12:48 م السبت 14 سبتمبر 2019
    القابضة للغزل: مصنع جديد بغزل المحلة بطاقة انتاجية مساوية للشركة

    أرشيفية لمصنع غزل المحلة

    كتبت- شيماء حفظي:

    قال أحمد مصطفى، رئيس الشركة القابضة للغزل والنسيج، إنه سيتم إنشاء مصنع جديد في غزل المحلة بطاقة إنتاجية تساوي طاقة الشركة.

    وأضاف مصطفى، في لقاء مع عمال شركة غزل المحلة اليوم السبت، بحضور وزير قطاع الأعمال العام، أن هذا المصنع سيكون على أرض الشونة وسيعمل بماكينات حديثة سيتم استيرادها.

    وأضاف مصطفى أنه تم دفع 15% من تكلفة توريد هذه المعدات وسيتم توريدها مطلع 2020.

    وسيكون المصنع الجديد أكبر مصنع غزل بعدد 182 ألف مردن قطن تحت سقف واحد.

    وتابع مصطفى، أن شركات الغزل والنسيج التابعة للقابضة تنافس بعضها في ظل ظروف سوقية صعبة.

    وأضاف مصطفى، أن حال شركة المحلة الكبرى تعد أحسن حالا من الشركات الشقيقة وذلك يسهل تنفيذ خطة تطويرها، مشيرا إلى دمج الشركات.

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