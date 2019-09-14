بعد الخفض الأخير.. أسعار الفائدة على الشهادات الادخارية في 31 بنكًا

كتبت- منال المصري:

خفضت البنوك العاملة في مصر أسعار الفائدة على الشهادات الإدخارية وجميع الأوعية الإدخارية من ودائع وحسابات توفير منذ بداية الشهر الجاري عقب قرار البنك المركزي بخفض الفائدة 1.5% في إجتماع لجنة السياسة النقدية الأخير.

وتلجأ البنوك لتقديم سعر فائدة مرتفعة على الشهادات الإدخارية متوسطة الأجل 3 أو 5 سنوات بهدف جذب مدخرات من العملاء أو الحفاظ على عملائهم من بقاء مدخراتهم بالبنك.

وتتميز الشهادات الإدخارية ذات العائد الثابت عن متغيرة العائد بضمان حق العميل بمجرد شراء الشهادة بالحصول على سعر فائدة ثابت دون تغيير على مدار آجال الشهادة وتجنب مخاطر تراجع أو ارتفاع الفائدة بالبنك.

ويطرح بنك الاستثمار القومي شهادة إدخارية لمدة عام عبر فروع البنك الأهلي بأعلى سعر فائدة على مستوي الجهاز المصرفي 14.75% سنويا يصرف العائد شهريا بهدف تعزيز السيولة لدية وكذلك مساعدة البنك المركزي على محاربة التضخم.

وتتيح البنوك بعض المزايا على الشهادات للعميل تتمثل في الحصول على قرض بضمان الشهادة بفارق فائدة طفيف مقارنة بالفائدة التقليدية على القروض.

ويستطيع أي عميل استرداد الشهادة ولكن بعد6 أشهر من تاريخ شراء الشهادة ولكن يتم خصم نسبة من العائد على الفائدة وهو الفارق بين سعر الفائدة بين حساب التوفير والشهادة أو خصم نسبة محددة من كل عائد حصل عليه العميل أثناء وجود الشهادة بحسب شروط الشهادة بكل بنك.

وتبيع البنوك الشهادات للعميل بصورة سارية من الرقم القومي للعميل وتضع البنوك حدًا أدنى لشراء الشهادة دون وجود حد أقصى لشراء الشهادات.

وتحدد البنوك سعر فائدة سنوي ويتم تقسيم العائد على حسب دوية صرف العائد.

ويقدم مصراوي أسعار الفائدة على الشهادات الإدخارية للعائد الثابت ذات أجال 3 سنوات في أكبر 31 بنكًا طبقا لأخر تعديلات على الفائدة.