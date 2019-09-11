95 ألف مستفيد من تدريبات وخدمات المعهد المصرفي العام المالي الماضي

كتبت - منال المصري:

قال عبد العزيز نصير المدير التنفيذي للمعهد المصرفي إن إجمالي عدد المستفيدين من تدريبات وخدمات المعهد المصرفي تجاوز 95 ألف شخص في نهاية يونيو الماضي بنسبة زيادة 70% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي .

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء، لعرض أبرز الأنشطة والخدمات التي قدمها المعهد المصرفي فضلا عن المشروعات والمبادرات التي أطلقها خلال العام المالي 2018- 2019.

وأشار نصير، إلى أن عدد المتدربين تجاوز 65 ألف متدرب بنسبة نمو 88% مقارنة بنفس الفترة عن العام السابق فيما بلغ عدد المستفيدين من خدمات التقييم أكثر من 29 ألف بنسبة نمو 41% مقارنة بنفس الفترة عن العام السابق.

وأوضح نصير، أن عدد الساعات التدريبية تجاوزت 70 ألف ساعة تدريبية في نهاية العام المالي يونيو 2019 بنسبة زيادة 91% من نفس الفترة بالعام السابق بينما بلغ عدد البرامج التدريبية 2800 برنامج تدريبي بنسبة زيادة 43% من نفس الفترة بالعام السابق.

وأرجع نصير هذه الإنجازات المحققة في نهاية العام المالي السابق إلى دعم البنك المركزي سواء بشكل مالي أو فني.

ونفذ المعهد المصرفي 70 برنامجا دوليا و15 زيارة دولية لمؤسسات مصرفية ومالية مع جهات ومؤسسات دولية منها موديز أناليتيكس واليورو مني لحلول التعليم وفاينانشال إيدك، بحسب نصير.

وشملت الزيارات دول مثل هولندا والهند والولايات المتحدة الأمريكي وسنغافورة والمملكة المتحدة وإيطاليا وجنوب أفريقيا وماليزيا وإسبانيا للاطلاع على أحدث المستجدات في القطاع المصرفي العالمي .

وأِار نصير، إلى أن المعهد المصرفي شهد تجديد الاعتماد الدولي للمعهد لفترة ثالثة حتى 2024 من مؤسسة ACCET الأمريكية ويأتي ذلك تأكيدا على التزام المعهد المصرفي بمعايير الجودة العالمية .

ونوه إلى حصاد المعهد لجائزة الدولة من مؤسسة مالية الشباب والأطفال عن المجهودات المبذولة خلال الأسبوع المالي العالمي.

وأشار عبد العزيز نصير إلى أن المعهد حقق العديد من الإنجازات لدعم العنصر البشري في القطاع المصرفي الأفريقي من خلال التدريب وتبادل الخبرات تحت مظلة مبادرات مختلفة أطلقت برعاية البنك المركزي في 38 دولة.

وأضاف عبد العزيز نصير أن نشاطات المعهد المصرفي تضمن خلال العام المالي الماضي المشاركة الاستراتيجية في إعداد أحد أهم المؤتمرات الاقتصادية في أفريقيا وهو مؤتمر سيملس شمال أفريقيا 2019.

وقال نصير، إن خطة المعهد المصرفي المستقبلية تعتمد على 4 محاور استراتيجية تشمل التوسع في قارة أفريقيا وريادة الأعمال والتحول الرقمي ورفع كفاءة العمليات الداخلية واعتماد التجديدات الشاملة للمركز الرئيسي وفروع الموارد التعليمية.

ويعمل المعهد حاليا على إعداد دراسة على السوق الأفريقي بهدف التوسع في هذا السوق والاطلاع على احتياجاتهم طبقا للخطة المستقبلية للمعهد المصرفي ، بحسب ما قاله المدير التنفيذي.

ويتضمن المحور الثاني للخطة دعم ريادة الأعمال من خلال تدريب الشباب حديث التخرج وتأهيله لسوق العمل ومساعدته على تنفيذ أفكاره على أرض الواقع، أما المحور الثالث التحول الرقمي يستهدف ميكنة أعمال المعهد بشكل رقمي لتقليل الوقت والجهد ، وفقا لما قاله نصير.

وأشار نصير، إلى أن المحور الرابع يركز على رفع كفاءة العمليات الداخلية بالمعهد المصرفي من تجديدات وتجهيزات مختلفة، مشيرًا إلى إطلاق فرع جديد خلال العام المالي الجاري في إحدى محافظات الصعيد.