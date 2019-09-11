"أوبر إيتس" تحتفل بتوصيل مليار وجبة حول العالم

القاهرة- مصراوي:

قالت شركة أوبر إيتس إنها نجحت في توصيل مليار وجبة لأكثر من ٥٠٠ مدينة حول العالم في أقل من عام واحد، وكل ذلك خلال مدة تسليم أقل من ٣٠ دقيقة للطلب الواحد.

وأضافت الشركة في بيان، اليوم الأربعاء، إنها عقدت أكثر من 60 ألف شراكة مع مختلف المطاعم في أكثر من ٢٥٠ مدينة بأوروبا، والشرق الأوسط، وأفريقيا، لتقديم خدماتها بالتعاون مع باقة منتقاة من المطاعم بدءاً من أشهر الأسماء مثل ماكدونالدز وحتى المطاعم المحلية.

يأتي هذا الخبر وسط ما كشفت عنه البيانات حول نمو قطاع خدمات توصيل الطعام، والذي من المتوقع أن يصل حجمه إلى 21 مليار دولار بحلول عام 2023، إذ يلعب هذا القطاع دوراً هاماً في نمو المطاعم الصغيرة والمتوسطة. وبالنسبة للمطاعم الصغيرة والمتوسطة التي تشكل 70٪ من المستفيدين من خدمات أوبر إيتس، فإنه من المتوقع أن تساهم هذه الخدمات بنسبة كبيرة في ارتفاع مجموع عوائدها، بحسب البيان.

تم إطلاق أوبر إيتس في مصر عام 2018، وقد توسعت عملياتها لتشمل 13 منطقة في القاهرة، بالشراكة مع أكثر من ألف مطعم لخدمة العملاء المحليين.

اقرأ أيضا:

مصراوي في جولة حصرية بمركز خدمات "أوبر" الأكبر في الشرق الأوسط (صور)