"بورتو جروب" تستثمر 3 مليارات جنيه في مشروع "بورتو أسيوط"

كتبت- شيماء حفظي:

وقعت شركة بورتو أسيوط للتنمية السياحية، إحدى شركات مجموعة بورتو القابضة -بورتو جروب، عقدا مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لشراء قطعة أرض بمساحة 323 ألف متر مربع في محافظة أسيوط.

وقالت الشركة في بيان للبورصة اليوم الأربعاء، إن "المشروع سيقدم رؤية الشركة نحو خلق مجتمعات عمرانية حديثة ومتطورة مليئة بالمنتجات الترفيهية، وبتكلفة استثمارية حوالي 3 مليارات جنيه".

وتعمل شركة بورتو جروب في المجال العقاري والسياحي منذ إنشائها عام 2005، ووصل عدد المنتجعات السياحية التابعة لها إلى حوالي 15 منتجعا منها في الساحل الشمالي، والبحر الأحمر، وشرم الشيخ، ومطروح، والمغرب، وسوريا، والأردن.