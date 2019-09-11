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    أسعار الذهب في مصر تواصل التراجع.. والجرام يفقد 4 جنيهات

    01:09 م الأربعاء 11 سبتمبر 2019
    أسعار الذهب في مصر تواصل التراجع.. والجرام يفقد 4 جنيهات

    أسعار الذهب

    كتبت- شيرين صلاح:

    تراجعت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الأربعاء، بنحو 4 جنيه، مقارنة بمستوياتها أمس.

    وقال نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي، إن سعر جرام الذهب عيار 21 تراجع إلى حوالي 685 جنيها مقابل 690 جنيها أمس.

    وانخفض سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم إلى نحو 588 جنيها، وسعر الجرام عيار 24 إلى نحو 783 جنيها، ووصل سعر الجنيه الذهب إلى 5484 جنيها.

    وأرجع نجيب، تراجع سعر الذهب المحلي إلى تراجع سعر الوقية إلى 1493 دولار.

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