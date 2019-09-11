مدبولي يشارك في مجلس محافظي البنوك المركزية العربية الأحد المقبل

كتبت - منال المصري:

يفتتح صندوق النقد العربي، الأحد القادم اجتماع الدورة الاعتيادية الثالثة والأربعين لمجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ودعوة من محافظ البنك المركزي طارق عامر، بحسب بيان من الصندوق اليوم الأربعاء.

وتتضمن الكلمات الافتتاحية، إلى جانب كلمة راعي الاجتماع، كلمة الدكتور زياد فريز محافظ البنك المركزي الأردني، رئيس المجلس لهذه الدورة، إضافة إلى كلمة لمعالي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي، المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي.

وبحسب البيان، يشارك في أعمال الدورة محافظو المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، كما يحضر الاجتماع بصفة مراقب، جامعة الدول العربية والأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية واتحاد المصارف العربية واتحاد هيئات الأوراق المالية العربية ومجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إضافة إلى المدراء التنفيذيين العرب في كل من صندوق النقد والبنك الدوليين.

ويتضمن جدول أعمال الدورة، عددا من الموضوعات الهامة التي تشمل مناقشة التطورات النقدية والمالية والاقتصادية الإقليمية والدولية وتداعياتها على الدول العربية، ومناقشة قضايا حوكمة المصارف المركزية، والعملات الرقمية للمصارف المركزية، بحضور كبار المسؤولين من صندوق النقد الدولي.

كما يشمل جدول الأعمال، الاطلاع على تقرير أمانة المجلس الذي يقدمه معالي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي، المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، ومسودة تقرير الاستقرار المالي لعام 2019، ومسودة التقرير الاقتصادي العربي الموحد لعام 2019.