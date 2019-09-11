إيني: سنواصل ضخ الاستثمارات بمصر ومهتمون بفرص استكشاف البترول

كتب- مصطفى عيد:

التقى وفد من وزارة البترول والثروة المعدنية، مع كلاوديو ديسكالزى، الرئيس التنفيذي لشركة إيني الإيطالية، على هامش المشاركة فى مؤتمر الطاقة العالمي بالعاصمة الاماراتية أبوظبى، بحسب بيان للوزارة اليوم الأربعاء.

وقال ديسكالزي، إن الشركة ستواصل ضخ استثمارات جديدة وتنمية حجم أعمالها في مصر خلال الفترة المقبلة خاصة وأن مصر تمثل أحد أهم مناطق عمل الشركة على مستوى العالم، وأن إيني مهتمة بالفرص الاستثمارية الجديدة في أنشطة البحث عن البترول والغاز فى مصر.

وأوضحت الوزارة في بيانها، أنه تم بحث الموقف التنفيذي وبرنامج العمل الجاري لمشروعات إنتاج الغاز الطبيعي والزيت الخام في مناطق عمل الشركة بمصر.

وأشارت الوزارة إلى أن اللقاء شهد استعراضا لفرص تعزيز استثمارات الشركة الايطالية في مصر من خلال المشاركة فى المزايدات العالمية للبحث عن البترول والغاز التى يطرحها قطاع البترول الفترة المقبلة، و التوجه لزيادة الاستثمارات وتكثيف الانشطة فى مجال استكشاف الزيت الخام للمساهمة فى خطط زيادة الانتاج والاحتياطيات من البترول .

وتطرق اللقاء إلى استعراض موقف مشروع المحطات المتكاملة لتموين السيارات بالشراكة مع إيني الايطالية لإضافة أنشطة التموين بالبنزين والسولار في محطات الغاز الطبيعي التابعة لشركة غازتك والذى يعد إضافة مهمة لخدمات تسويق وتوزيع الوقود والبنية التحتية فى هذا النشاط .

كما عقد الوفد اجتماعا مع سلطان الجابر، وزير الدولة الإماراتي والرئيس التنفيذي لشركة أدنوك، لبحث فرص الاستثمار في قطاع البترول في مصر خلال الفترة الحالية فى ضوء العلاقات المتميزة واهتمام الشركة الاماراتية بالاستثمار في مصر.

وقال سلطان الجابر، إن الإصلاحات الاقتصادية الناجحة التي أجرتها الدولة المصرية والتى جعلت مصر سوقا واعدة وجاذبة للاستثمار فى مجال الطاقة، مشيرا إلى أن شركة أدنوك تولي اهتماما كبيرا بالعمل في مصر في أنشطة نقل وتداول و تسويق المنتجات البترولية.

وأبدت أدنوك الاماراتية اهتمامها بالدخول فى مجال تسويق زيوت السيارات عالية الجودة فى مصر خلال الفترة المقبلة.

كما التقى الوفد مع اوليفييه لو بوتش رئيس شركة شلمبرجير العالمية الذي أكد حرص شركته على تعزيز التعاون مع مصر في الاستثمار في العنصر البشري ودعم عمليات التحول الرقمى اضافة الى انشطتها فى مجال الخدمات الفنية الخاصة بحقول انتاج البترول والغاز .

وتم خلال اللقاء استعراض المشروعات المشتركة وفى مقدمتها مشروع بوابة مصر الإلكترونية لتسويق المناطق البترولية والاستكشاف والذي يتماشى مع الاتجاه العالمي لدعم التحول الرقمي، ويتيح للشركات العالمية التعرف على الفرص الاستثمارية للبحث عن الثروات البترولية والترويج لها بآليات عملية لجذب الاستثمار بما يدفع الشركات البترولية العالمية إلى ضخ استثمارات جديدة لها فى مصر.

كما تطرق اللقاء إلى مناقشة موقف تنفيذ اتفاقية إعداد كوادر الإدارة الوسطى والشابة بقطاع البترول للقيادة والتي يجري تنفيذها حاليا ضمن البرنامج الثالث لمشروع تطوير وتحديث القطاع.

والتقى الوفد مع رانير سيلي الرئيس التنفيذي لشركة "أو أم في"، التي تعد أكبر الشركات النمساوية للبحث عن البترول والغاز، وأكدت الشركة النمساوية استعدادها للعمل في مصر.

أشار سيلي، إلى تطور مكانة مصر في صناعة الغاز الطبيعي بعد الاكتشافات فى البحر المتوسط ومبادرتها لتأسيس منتدى غاز شرق المتوسط الذى يعد من الأحداث المهمة التى شهدتها صناعة الطاقة بصفة عامة في المنطقة خلال الفترة الأخيرة .

وعقد الوفد اجتماعا مع جيرالد شوتمان نائب الرئيس التنفيذي لشركة شل العالمية، والتى أكدت حرصها على تكثيف أنشطة البحث وتنمية وإنتاج البترول والغاز فى مصر وضخ المزيد من الاستثمارات لدفع هذا النشاط.

وجرى خلال اللقاء الاتفاق على دراسة فرص دخول شل في أنشطة بترولية جديدة في مصر فى مجال تموين السفن بالوقود وتموين الطائرات.