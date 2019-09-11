المالية: 5 حسابات جديدة على "تويتر" للرد على استفسارات المواطنين

كتب- مصطفى عيد:

أعلنت وزارة المالية، إنشاء حسابات على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" لخمسة من المتحدثين الرسميين باسم الوزارة، في مبادرة جديدة لزيادة التواصل مع المواطنين ترسيخا لمبادئ الشفافية والحوار المجتمعي، ومعرفة وجهات نظر الرأي العام في القضايا المثارة بين المواطنين، بحسب بيان من الوزارة اليوم الأربعاء.

وقالت الوزارة إن كل متحدث رسمي باسم الوزارة متخصص في أحد الملفات الرئيسية التي تتعلق بعمل الوزارة، نظرا لتشعب عملها وتوليها ملفات عديدة، مما يتيح الفرصة لإثراء الحوار مع المواطنين والمهتمين بالسياسات المالية والضريبية.

وأضافت أن المتحدثين سيردون على أي استفسار للمواطنين مع عرض مستجدات السياسات المالية والضريبية، لتصبح هذه الحسابات على تويتر بمثابة ملتقى للحوار، وتوضيح الحقائق والرد على الشائعات التي ترتبط بعمل الوزارة.

وذكرت الوزارة أن هذه الحسابات على "تويتر" تتكامل مع الصفحة الرسمية للوزارة علي موقعي "تويتر" و"فيسبوك"، إلى جانب الموقع الإلكتروني للوزارة على شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت".

وأشارت إلى أن هذه الوسائل ستوفر أكثر من مسار للتواصل بين المواطنين والوزارة التي ترحب بأي اقتراحات لتحسين وتطوير أداء قطاعاتها ومصالحها، أو استفسارات تتعلق بالملفات التي تديرها أو بالاقتصاد المصري عموما.

وأوضحت أن المتحدثين الخمسة هم:

1- مي فريد، المتحدث المختص بشئون العدالة الاقتصادية وحسابها الرسمي على تويتر هو: https://twitter.com/MOFmaifarid

2- سارة عيد، المتحدث المختص لشؤون الموازنة والسياسات المالية الكلية، وحسابها الرسمي على تويتر هو: https://twitter.com/MOFsaraeid

3- حمدى حسني، المتحدث المختص لشؤون الدفع والتحصيل الإلكتروني، وحسابه الرسمي علي تويتر هو: https://twitter.com/MOF_hamdyhosny?s=08

4- محمد مصطفى، المتحدث المختص لشؤون ضريبة الدخل، وحسابه الرسمي على تويتر هو: ‏https://twitter.com/MofElbendary

5- محمد إبراهيم، المتحدث المختص لشؤون الخزانة ومشروع "GFMIS" (منظومة ميكنة إدارة المعلومات المالية)، وحسابه الرسمي على تويتر هو: https://mobile.twitter.com/mof_mibrahim