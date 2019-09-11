أسعار النفط ترتفع بعد هبوط مخزون الخام الأمريكية

القاهرة- وكالات:

ارتفعت أسعار النفط، اليوم الأربعاء، بعد تقرير من معهد البترول الأمريكي قال إن مخزونات الخام الأمريكية انخفضت الأسبوع الماضي بما يزيد عن مثلي الكمية التي توقعها محللون في استطلاع للرأي أجرته وكالة رويترز.

ووفقا للوكالة، بحلول الساعة 0643 بتوقيت جرينتش، ارتفعت العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت 40 سنتا أو 0.6% إلى 62.78 دولار للبرميل.



وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 37 سنتا أو 0.6% إلى 57.77 دولار للبرميل

وأغلقت الأسعار منخفضة، أمس الثلاثاء، إذ تعرضت لضغوط بفعل تكهنات بعودة الخام الإيراني الخاضع للعقوبات إلى السوق عقب تحرك الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإقالة جون بولتون مستشار الأمن القومي الأمريكي وأحد الصقور البارزين فيما يتعلق بالمسألة الإيرانية، وفقا للوكالة.



ولكن الأسعار زادت اليوم بعد أن أظهرت بيانات من معهد البترول الأمريكي، أمس الثلاثاء، هبوط مخزونات النفط الخام والبنزين في الولايات المتحدة الأسبوع الماضي، بينما ارتفعت مخزونات نواتج التقطير.

وأظهرت بيانات من المعهد تراجع مخزون الخام 7.2 مليون برميل للأسبوع المنتهي في السادس من سبتمبر الجاري إلى 421.9 مليون برميل، بينما توقع محللون في استطلاع أجرته رويترز انخفاضه بواقع 2.7 مليون برميل، وفقا للوكالة.

وصعدت الأسعار بقوة قبل إقالة بولتون، بعد أن تلقت الدعم عقب أن قال وزير الطاقة السعودي الجديد الأمير عبد العزيز بن سلمان إن سياسة المملكة النفطية لن تتغير، وإن اتفاقا مع منتجين آخرين لخفض الإنتاج بمقدار 1.2 مليون برميل يوميا سيظل مستمرا.

وهبطت صادرات إيران النفطية بأكثر من 80%، بسبب إعادة فرض الولايات المتحدة عقوبات على طهران، بعد أن قرر ترامب العام الماضي الانسحاب من الاتفاق النووي المبرم في عام 2015 بين إيران وقوى عالمية.