أسعار الذهب العالمية ترتفع بسبب عمليات شراء بعد سلسلة خسائر

القاهرة- وكالات:

ارتفعت أسعار الذهب، اليوم الأربعاء، منهية سلسلة من الخسائر امتدت لأربع جلسات بفعل عمليات شراء ترجع لعوامل فنية، في ظل توقعات بأن البنك المركزي الأوروبي سيقدم تحفيزا ويخفض أسعار الفائدة، بحسب وكالة رويترز.

وبحلول الساعة 0611 بتوقيت جرينتش، ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.5% إلى 1493.50 دولار للأوقية.

وهبطت أسعار الذهب إلى أدنى مستوياتها منذ أغسطس الماضي عند 1483.90 دولار في الجلسة السابقة.

وصعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2% إلى 1502.2 دولار للأوقية.

وتراجعت أسعار المعدن الأصفر ما يزيد عن 4% أو أكثر من 60 دولارا منذ بلغت ذروة أكثر من ستة أشهر عند 1557 دولارا في الرابع من سبتمبر الجاري.

وبحسب الوكالة، تلقى الإقبال على المخاطرة الدعم قبل قرارات بشأن السياسة النقدية ستصدر عن البنك المركزي الأوروبي، الخميس المقبل، ومن اجتماع لمجلس الاحتياطي الاتحادي، الأسبوع القادم، إذ يأمل المستثمرون في المزيد من التيسير في ظل تباطؤ النمو العالمي.

وربحت أسعار الذهب نحو 18% أو ما يزيد عن 200 دولارا منذ بلغت أدنى مستوى منذ بداية العام عند 1265.85 دولار في الثاني من مايو الماضي.

وعلى جبهة التجارة، قلص مستشار كبير بالبيت الأبيض التوقعات أمس الثلاثاء بشان الجولة القادمة من المحادثات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، وحث المستثمرين والشركات والعامة على التحلي بالصبر بشان تسوية النزاع التجاري.

واستقر مؤشر الدولار، بينما تماسكت أسواق الأسهم الآسيوية وارتفعت عوائد السندات، اليوم الأربعاء.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ربحت الفضة 1.1% إلى 18.21 دولار للأوقية، بعد أن بلغت أدنى مستوى في أسبوعين عند 17.75 دولار في الجلسة السابقة.

وارتفع البلاديوم 0.3% إلى 1566.28 دولار للأوقية، بينما زاد البلاتين 1.2% إلى 941.35 دولار.