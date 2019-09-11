مصري عضوًا بالمجلس الاستشاري الرئاسي الأمريكي لتعزيز التجارة في إفريقيا

كتب- محمد علاء الدين:

أعلن وزير التجارة الأمريكي ويلبر روس، عن تعيين تكريم التهامي، مدير عام شركة "أي بي أم" في الشرق الأوسط وإفريقيا عضواً لفترة ثانية بالمجلس الاستشاري الرئاسي لتعزيز الأعمال التجارية في إفريقيا.

تأسس المجلس الاستشاري للرئيس الأمريكي في عام 2014، بهدف تعزيز التعاون التجاري بين الولايات المتحدة وأفريقيا. ويلعب المجلس بدورته الثالثة دورًا رئيسيًا في دعم سياسات وأنشطة الحكومة الأمريكية من خلال تنفيذ مبادرة ازدهار إفريقيا "Prosper Africa" والتي أطلقها الرئيس الأمريكي بهدف تعزيز الاستثمارات وزيادة فرص العمل في الولايات المتحدة وإفريقيا.

وقال تكريم التهامي في بيان صحفي، إنه يمثل شركة أي بي أم للمرة الثانية في المجلس الاستشاري للرئاسة الأمريكية، وسيتم إطلاق مبادرات لدعم النمو والازدهار الاقتصادي في مختلف أنحاء القارة الإفريقية بالتعاون مع الحكومة الأمريكية من خلال هذا المجلس.

هذا وتتمتع ’أي بي أم‘ بحضور قوي في القارة الإفريقية يمتد لأكثر من قرن. وحرصت الشركة من خلال تواجدها في 24 دولة أفريقية، بما في ذلك مركزين للبحوث و17 مركزًا تقنيًا لخدمة العملاء على تطبيق أحدث وسائل تكنولوجيا المعلومات في مختلف قطاعات الأعمال لدعم التحول الاقتصادي والاجتماعي.

وأطلقت إي بي أم العديد من المبادرات في القارة الإفريقية مثل تطوير حلول مصرفية متطورة للوصول إلى الشرائح المجتمعية التي لا يوجد لديها تعاملات مالية عن طريق تقديم خدمات بنكية والكترونية تتناسب مع احتياجاتهم. وتهتم ’أي بي أم‘ بدعم الشباب لبناء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم لتنمية الاقتصاد المحلي، دعم الزراعة المستدامة وحماية الحياة البرية. وتقود الشركة عددًا من المشاريع للمساهمة في مواجهة التحديات المتعددة في إفريقيا بما يشمل مجالات الرعاية الصحية والتعليم وتوفير المياه الصالحة للشرب.

وكانت الشركة أطلقت مبادرة "الأمة الإفريقية الرقمية" "Digital Nation Africa" والتي تهدف الى محو الأمية الرقمية وتطوير المهارات. كما تعاونت "أي بي أم" مع وزارات التعليم في مصر والمغرب لتأسيس مدارس متميزة تركز على تنمية الكوادر الإفريقية وتأهيلها لدخول سوق العمل الحديث. بالإضافة الى ذلك، تعاونت الشركة مع 16 جامعة محلية في مختلف أنحاء القارة بهدف نشر الوعي عن الحوسبة الكمية Quantum Computing وتعزيز فهم الطلاب والمدرسين لهذه التكنولوجيا المتطورة.